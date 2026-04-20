Анджела Эштон вернется к роли Грейс в грядущем сюжетном DLC для Resident Evil Requiem

Capcom уже подтвердила, что Resident Evil Requiem получит сюжетное расширение, так что в данном случае речь не идет о простых слухах. Режиссер Коси Наканиши объявил, что команда работает над дополнительной историей, которая позволит глубже погрузиться в мир игры, но деталей придется подождать. Попутно создатели подтвердили дальнейшую поддержку проекта — в игру уже добавлен Photo Mode (фоторежим), а на май 2026 года готовится новая мини-игра.
В то же время это еще не все, так как Анджела Сант’Альбано (настоящее имя — Анджела Эштон), актриса озвучивания, играющая Грейс Эшкрофт, подтвердила, что полгода назад работала над новыми репликами для Resident Evil Requiem. Учитывая обстоятельства (первые записи велись 2 года назад), можно быть уверенными, что это была работа, связанная с дополнением.
«Я не озвучивала Грейс два года... Нет, нет, когда мы снимались в последний раз? Кажется, около шести месяцев назад».
Кому-то реально понравился этот персонаж?.. и интересно за неё играть?... ну хз.
доска снова в деле
Крутяк! Жду
ждём режим наёмники как второй резик а то без него игра ощущается какой то слишком короткой и будто контента маловато
Чёт я не понял, в DLC будет Леон, жена Леона, Ада и Грейс что ли 😵