Анджела Сант'Альбано боялась, что игроки возненавидят Грейс Эшкрофт, так как она слабая и не крутая

Выход Resident Evil Requiem стал событием не только из-за возвращения Леона Кеннеди, но и благодаря появлению принципиально нового персонажа - Грейс Эшкрофт. Разделить экран с самым любимым героем серии - задача не из легких. Актриса озвучки и захвата движений Анджела Сант'Альбано признается: до релиза ее одолевали сомнения.

Я очень нервничала. Грейс - совершенно новая героиня. Я думала: "А что, если игроки ее возненавидят?" Обычно мы хотим сбежать от реальности в образ сильного и крутого героя. Но Грейс совсем другая. Capcom решила создать такого персонажа, и для меня было делом чести сделать ее настоящей.

Чтобы Грейс не превратилась в шаблонную жертву обстоятельств, Сант'Альбано проработала мельчайшие детали ее личности: от заикания до бытовых привычек вроде того, что она не пользуется духами. Она также придумала способы, как сделать так, чтобы геймплей за Грейс отличался от геймплея за Леона. Например, перед записью она бегала по студии, чтобы перевести дыхание, и таким образом дрожащее дыхание Грейс звучало правдоподобно. Кроме того, в оригинальной версии у Грейс было больше остроумных реплик и колких замечаний, как у Леона, но Сант'Альбано убедил Capcom, что это не соответствует характеру персонажа.

Эта скрупулезная работа окупилась сполна. После релиза Сант'Альбано получила множество писем от игроков, которые благодарили ее за то, что впервые увидели в героине Resident Evil самих себя - со страхами, сомнениями и уязвимостью.

Я хочу, чтобы те, кто никогда не считал себя героем, посмотрели на Грейс и сказали: "Вау, это же я". У каждого из нас в жизни есть свой монстр, пусть он и не гонится за нами по коридору. Я надеюсь, что, увидев себя в страхах Грейс, люди поймут: можно бояться, можно переживать травму, но при этом все равно быть героем - главным героем своей жизни и чьей-то еще.