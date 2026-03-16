Анджела Сант'Альбано боялась, что игроки возненавидят Грейс Эшкрофт, так как она слабая и не крутая

Выход Resident Evil Requiem стал событием не только из-за возвращения Леона Кеннеди, но и благодаря появлению принципиально нового персонажа - Грейс Эшкрофт. Разделить экран с самым любимым героем серии - задача не из легких. Актриса озвучки и захвата движений Анджела Сант'Альбано признается: до релиза ее одолевали сомнения.
Я очень нервничала. Грейс - совершенно новая героиня. Я думала: "А что, если игроки ее возненавидят?" Обычно мы хотим сбежать от реальности в образ сильного и крутого героя. Но Грейс совсем другая. Capcom решила создать такого персонажа, и для меня было делом чести сделать ее настоящей.
Чтобы Грейс не превратилась в шаблонную жертву обстоятельств, Сант'Альбано проработала мельчайшие детали ее личности: от заикания до бытовых привычек вроде того, что она не пользуется духами. Она также придумала способы, как сделать так, чтобы геймплей за Грейс отличался от геймплея за Леона. Например, перед записью она бегала по студии, чтобы перевести дыхание, и таким образом дрожащее дыхание Грейс звучало правдоподобно. Кроме того, в оригинальной версии у Грейс было больше остроумных реплик и колких замечаний, как у Леона, но Сант'Альбано убедил Capcom, что это не соответствует характеру персонажа.
Эта скрупулезная работа окупилась сполна. После релиза Сант'Альбано получила множество писем от игроков, которые благодарили ее за то, что впервые увидели в героине Resident Evil самих себя - со страхами, сомнениями и уязвимостью.
Я хочу, чтобы те, кто никогда не считал себя героем, посмотрели на Грейс и сказали: "Вау, это же я". У каждого из нас в жизни есть свой монстр, пусть он и не гонится за нами по коридору. Я надеюсь, что, увидев себя в страхах Грейс, люди поймут: можно бояться, можно переживать травму, но при этом все равно быть героем - главным героем своей жизни и чьей-то еще.
Так игроки и возненавидели это существо отдаленно похожее на женщину! Абсолютно пустой, унылый, серый, неинтересный и скучный персонаж. В ней нет ничего, ни красивого личика, ни тем более красивого тела, ни интересного характера, ни острого ума и юмора. Да о чем тут говорить, даже тофу из РЕ 2 Ремейка (кстати тут он тоже есть) и тот интереснее чем она! И красивее и сексуальнее тоже! Это клиника, господа! И полный позор КрэпКам!
Не знаю, как насчёт других игроков, а я возненавидел Грейс не из-за её слабости и не крутости, а из-за мерзкого характера. Не знаю, что там будет в будущем, не дошёл ещё, но на том моменте, где она отвергла помощь Леона, потому что тот видите ли прикончил мутировавшую - это сразу минус 100 уважения к ней как к персонажу. Крайне тупой и нелогичный поступок.
Ппппфффф Леон всё же круче 😎💪🤳🏿
такую героиню боятся только активисты
отличный персонаж-проводник для новичков серии, игроков как и героиню планомерно погружают в происходящее. Тоже самое было с героем 7 части, где Итан тоже танком не был и выживал. Интересно как теперь поступят с 10 частью, снова введут нового героя и/или ветерана, пора бы уже за Криса дать поиграть