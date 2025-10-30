Анонсированы Nintendo Switch 2 Pro контроллер Resident Evil Requiem, фигурка amiibo Грейс Эшкрофт и другое

Появились важные новости о Resident Evil Requiem, включая специальный контроллер Nintendo Switch 2 Pro и фигурку amiibo Грейс Эшкрофт.

Контроллер выйдет одновременно с игрой 27 февраля 2026 года. На нём представлены статьи из внутриигровых газет.

Это будет первая фигурка amiibo, посвящённая серии Resident Evil. Capcom пока не представила дизайн Грейс, но он появится летом 2026 года.

Наконец, для Nintendo Switch 2 Capcom выпустит Resident Evil Generation Pack, включающий Resident Evil 7 Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition и Resident Evil Requiem (хотя это карты-ключи).

Resident Evil Requiem выйдет на Nintendo Switch 2 27 февраля 2026 года. Resident Evil 7: Biohazard и Resident Evil Village выйдут в тот же день.