ARC Raiders остается на вершине еженедельного рейтинга Steam, а Resident Evil Requiem начинает свое восхождение

Как и каждый вторник, SteamDB представил рейтинг самых продаваемых игр и оборудования Steam за последнюю неделю. ARC Raiders, находящийся на вершине рейтинга уже несколько недель и не дающий признаков спада, продолжает свое бесспорное доминирование, что свидетельствует о большой популярности экстракшен шутер от Embark Studios.

Второе и третье места заняли Steam Deck и EA Sports FC 26, которые уже давно стали неотъемлемой частью еженедельных рейтингов. Единственными новинками в топ-10 являются Quarantine Zone: The Last Check, дебютировавшая на четвертом месте, и StarRupture — седьмое место благодаря своему неожиданному успеху.

Топ-10 Steam в период с 13 по 20 января:

ARC Raiders

Steam Deck

EA Sports FC 26

Quarantine Zone: The Last Check

Dead by Daylight

ARK: Survival Ascended

StarRupture

Rust

Resident Evil Requiem

GTA 5 Enhanced

Интересно отметить, что в конце рейтинга расположилась Resident Evil Requiem. До выхода survival horror от Capcom, который состоится 27 февраля, остается еще больше месяца, но, по всей видимости, свежие новости с Resident Evil Showcase и огромные ожидания фанатов существенно повлияли на предзаказы.