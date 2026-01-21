ARC Raiders остается на вершине еженедельного рейтинга Steam, а Resident Evil Requiem начинает свое восхождение

Как и каждый вторник, SteamDB представил рейтинг самых продаваемых игр и оборудования Steam за последнюю неделю. ARC Raiders, находящийся на вершине рейтинга уже несколько недель и не дающий признаков спада, продолжает свое бесспорное доминирование, что свидетельствует о большой популярности экстракшен шутер от Embark Studios.
Второе и третье места заняли Steam Deck и EA Sports FC 26, которые уже давно стали неотъемлемой частью еженедельных рейтингов. Единственными новинками в топ-10 являются Quarantine Zone: The Last Check, дебютировавшая на четвертом месте, и StarRupture — седьмое место благодаря своему неожиданному успеху.
Топ-10 Steam в период с 13 по 20 января:
- ARC Raiders
- Steam Deck
- EA Sports FC 26
- Quarantine Zone: The Last Check
- Dead by Daylight
- ARK: Survival Ascended
- StarRupture
- Rust
- Resident Evil Requiem
- GTA 5 Enhanced
Интересно отметить, что в конце рейтинга расположилась Resident Evil Requiem. До выхода survival horror от Capcom, который состоится 27 февраля, остается еще больше месяца, но, по всей видимости, свежие новости с Resident Evil Showcase и огромные ожидания фанатов существенно повлияли на предзаказы.
Ххаххаа фифа на 3 месте какой ужас бл*дь).Какие отбитые в это играют до сих пор?Я смотрю и ДБД ещё живая,я думал игра уже давно сдохла.А что такое:Quarantine Zone:The Last Check,ARK:Survival Ascended и StarRupture я вообще понятия не имею).
не знаешь потому что ты около игр, где-то там, я знаю все игры которые ты упомянул, пускай и не зашли мне они, хотя ранее в фифу любил гонят, Quarantine Zone поиграл часик и снес ( слишком много там лишнего добавлено ) а арк существует уже сколько лет ( но он на любителя ).. StarRupture новый хит в стиме, но тоже не зашел, это аналог Satisfactory ( довольно нудный, мб в коопе играется лучше ).
мне все равно на каком они месте не одна пустышка не лучше сюжетной игры тем более такой отличной
ps RER я взял голд,райдеров даже по скидке не рассматривал
ГТА 5 кто то ещё не купил))
Ща чего то новое выйдет и сразу рейтинг сменится )