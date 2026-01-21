ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 617 оценок

ARC Raiders остается на вершине еженедельного рейтинга Steam, а Resident Evil Requiem начинает свое восхождение

Gruz_ Gruz_

Как и каждый вторник, SteamDB представил рейтинг самых продаваемых игр и оборудования Steam за последнюю неделю. ARC Raiders, находящийся на вершине рейтинга уже несколько недель и не дающий признаков спада, продолжает свое бесспорное доминирование, что свидетельствует о большой популярности экстракшен шутер от Embark Studios.

Второе и третье места заняли Steam Deck и EA Sports FC 26, которые уже давно стали неотъемлемой частью еженедельных рейтингов. Единственными новинками в топ-10 являются Quarantine Zone: The Last Check, дебютировавшая на четвертом месте, и StarRupture — седьмое место благодаря своему неожиданному успеху.

Топ-10 Steam в период с 13 по 20 января:

Интересно отметить, что в конце рейтинга расположилась Resident Evil Requiem. До выхода survival horror от Capcom, который состоится 27 февраля, остается еще больше месяца, но, по всей видимости, свежие новости с Resident Evil Showcase и огромные ожидания фанатов существенно повлияли на предзаказы.

Комментарии:  5
Babadzaki-San

Ххаххаа фифа на 3 месте какой ужас бл*дь).Какие отбитые в это играют до сих пор?Я смотрю и ДБД ещё живая,я думал игра уже давно сдохла.А что такое:Quarantine Zone:The Last Check,ARK:Survival Ascended и StarRupture я вообще понятия не имею).

5
Лидер Мур

не знаешь потому что ты около игр, где-то там, я знаю все игры которые ты упомянул, пускай и не зашли мне они, хотя ранее в фифу любил гонят, Quarantine Zone поиграл часик и снес ( слишком много там лишнего добавлено ) а арк существует уже сколько лет ( но он на любителя ).. StarRupture новый хит в стиме, но тоже не зашел, это аналог Satisfactory ( довольно нудный, мб в коопе играется лучше ).

WerGC

мне все равно на каком они месте не одна пустышка не лучше сюжетной игры тем более такой отличной

ps RER я взял голд,райдеров даже по скидке не рассматривал

2
Vad Pvn

ГТА 5 кто то ещё не купил))

1
askazanov

Ща чего то новое выйдет и сразу рейтинг сменится )