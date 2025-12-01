Без сюрпризов: японские геймеры предпочитают предзаказывать Resident Evil Requiem для PS5

Как оказалось, даже с учетом анонса Resident Evil Requiem для Nintendo Switch 2, которая выйдет в феврале следующего года одновременно с другими платформами, фанатам серии по-прежнему больше по душе PlayStation 5, поскольку данная версия игры будет намного лучше, чем версия для Switch 2.
Как показывают данные Amazon Japan , на версию для PlayStation 5 в различных изданиях было сделано более 4600 предзаказов, то время как на версию для Switch 2 — 1100 экземпляров в различных изданиях.
Разумеется, приведенные цифры не отражают всей картины продаж игры после ее релиза, так как речь идет только о продажах в одном магазине, но уже сейчас можно сказать, что версия для PlayStation 5 значительно превзойдет версию для Switch 2.
Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 и ПК.
А на ПК будет лучше, чем на пс5 , так что лучше делать предзаказ на ПК
Ага, в зеленом магазине 🤣, спустись на землю, а то высоко забрался
Ну некоторые конечно же купят все равно, но то что большинство скачает это да. Вот только у этой игры будет Денуво и скачать не получится. Лично я буду покупать игру в Стиме
Ахахахахаха
Да потому что на пк разгул пиратства. Процентов 50 игроков ждут торренты. Вот и весь ответ.
ну так у нас допустим они сами решили не продавать игру
естесна все адекватные люди просто так скачают её
Это глупый повод попытаться оправдать пиратство. Ключик покупается в два клика на любом маркетплейсе. Часто дешевле чем покупая напрямую через стим. Зато, кстати, в игре русская озвучка есть - что на это скажешь?
Вот и где справедливость? Я же написал не про всех консольщиков что все они больны аутизмом?
Если ты не в курсе то самонаведение работает только на легком уровне, при том я даже на самой высокой сложности играю на геймпаде лучше чем на мыши и клавиатуре 😏😉
Пока бедные консольщики играю с автоновидение(таких игр с ним мало) пека бояре качают трейнеры и тп хрень)
Хочу демку. Что бы знать наверняка
Они вроде говорили что на этот раз без демки
надеюсь что одумаются
будет
Пусть японские геймеры пред заказывают на ps 5. Я пред заказал на пк в стиме.
верны традиции,RE началась на psone