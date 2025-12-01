Без сюрпризов: японские геймеры предпочитают предзаказывать Resident Evil Requiem для PS5

Как оказалось, даже с учетом анонса Resident Evil Requiem для Nintendo Switch 2, которая выйдет в феврале следующего года одновременно с другими платформами, фанатам серии по-прежнему больше по душе PlayStation 5, поскольку данная версия игры будет намного лучше, чем версия для Switch 2.

Как показывают данные Amazon Japan , на версию для PlayStation 5 в различных изданиях было сделано более 4600 предзаказов, то время как на версию для Switch 2 — 1100 экземпляров в различных изданиях.

Разумеется, приведенные цифры не отражают всей картины продаж игры после ее релиза, так как речь идет только о продажах в одном магазине, но уже сейчас можно сказать, что версия для PlayStation 5 значительно превзойдет версию для Switch 2.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 и ПК.