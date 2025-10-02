Бои с боссами в Resident Evil Requiem будут похожи на классические Resident Evil 1 и 2

Студия Capcom на Tokyo Game Show 2025 пролила свет на детали геймплея предстоящей Resident Evil Requiem. По словам разработчиков, игра сделает еще больший акцент на выживании, а в дизайне боев с боссами вернется к корням серии.

Как сообщил в интервью изданию Automaton геймдиректор Коси Наканиси, несмотря на отказ от возвращения Леона Кеннеди в пользу новой героини Грейс Эшкрофт, фирменные схватки с могущественными противниками в игре останутся. Однако их стиль будет кардинально отличаться от экшн-ориентированных частей серии.

Конечно, боссы будут. Однако вместо эффектных побед над врагами по мере прохождения, как в играх с упором на стрельбу, стиль игры больше напоминает Resident Evil и Resident Evil 2, где игроки исследуют замкнутые пространства и преодолевают препятствия, используя смекалку.

Такой подход тесно связан с эволюцией самой Грейс Эшкрофт. По задумке, Грейс, как и классические герои серии, сначала испытывает ужас, но постепенно закаляется в экстремальных ситуациях.

Одна из самых привлекательных особенностей серии Resident Evil заключается в том, что персонажи, изначально испытывающие страх, становятся сильнее по мере накопления опыта в экстремальных ситуациях. Грейс сначала очень боится, но в конечном итоге ситуация заставляет ее сдаться и научиться сражаться с врагами. Возможность пережить этот процесс взросления вместе с главным героем - одна из самых ярких особенностей игры.

Важной частью этого взросления станет бой. В трейлерах Грейс уже была замечена с пистолетами и револьверами. Помимо огнестрельного оружия, игроки смогут использовать и холодное, например, ножи, которые откроют новые тактические возможности для устранения угроз.

Resident Evil Requime выйдет 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam).