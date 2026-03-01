ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 930 оценок

Более старые драйверы NVIDIA повышают производительность серии RTX 40 до 70% в Resident Evil Requiem с трассировкой пути

monk70 monk70

С Resident Evil Requiem происходит нечто действительно странное. Судя по всему, в последних драйверах обнаружена ошибка, которая может негативно повлиять на производительность видеокарт NVIDIA RTX 40 серии в Resident Evil Requiem при использовании трассировки пути.

Во время тестирования игры владельцы NVIDIA RTX 4080 и RTX 4090 заметили необычно низкую производительность. В некоторых случаях RTX 4090 даже работала медленнее, чем RTX 5070 Ti при использовании трассировки пути. Как выяснили игроки, виновником этой неожиданной потери производительности, по-видимому, являются драйверы.

Просто понизив версию драйвера до 576.88, вы можете повысить производительность до 70%. Этот баг возникает только при включении трассировки лучей.

Также существует способ минимизировать артефакты реконструкции лучей. Как обнаружили пользователи, предустановка E лучше справляется с устранением визуальных артефактов. По умолчанию игра использует предустановку D для реконструкции лучей.

К сожалению, изменить предустановку для реконструкции лучей через приложение NVIDIA нельзя. Для этого вам придётся использовать инструмент NVIDIA Inspector.

kongydong

Ну вот опять амудэ накосячили с драйверами.... амудэ и дрова - всегда проблемы, не то что жифорс там всегда стабильность и комфорт.

2
Zombie9882

Забавно конечно)

Fatum Sibir

ИИ проснись, ты обосрался!