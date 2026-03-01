Более старые драйверы NVIDIA повышают производительность серии RTX 40 до 70% в Resident Evil Requiem с трассировкой пути

С Resident Evil Requiem происходит нечто действительно странное. Судя по всему, в последних драйверах обнаружена ошибка, которая может негативно повлиять на производительность видеокарт NVIDIA RTX 40 серии в Resident Evil Requiem при использовании трассировки пути.

Во время тестирования игры владельцы NVIDIA RTX 4080 и RTX 4090 заметили необычно низкую производительность. В некоторых случаях RTX 4090 даже работала медленнее, чем RTX 5070 Ti при использовании трассировки пути. Как выяснили игроки, виновником этой неожиданной потери производительности, по-видимому, являются драйверы.

Просто понизив версию драйвера до 576.88, вы можете повысить производительность до 70%. Этот баг возникает только при включении трассировки лучей.

Также существует способ минимизировать артефакты реконструкции лучей. Как обнаружили пользователи, предустановка E лучше справляется с устранением визуальных артефактов. По умолчанию игра использует предустановку D для реконструкции лучей.

К сожалению, изменить предустановку для реконструкции лучей через приложение NVIDIA нельзя. Для этого вам придётся использовать инструмент NVIDIA Inspector.