Больше чем стиль: разработчики Resident Evil Requiem о том, как часы Hamilton стали инструментом сюжета

Бренд Hamilton опубликовал закулисное видео о создании часов для Resident Evil Requiem с участием геймдиректора Коси Наканиши и дизайнера Capcom Иссина Сакурая. Они обсудили историю серии и её воплощение в реальных предметах — часах главных героев, Леона С. Кеннеди и Грейс Эшкрофт.

Наканиши отметил, что Леон и Грейс отражают разные грани игровой вселенной. Говоря о возвращении в Раккун-Сити и символике аксессуаров, он затронул тему неумолимого бега времени. По его словам, город стал роковым местом, сломавшим судьбы героев, — это бремя будет преследовать их до самого конца.

Геймдиректор считает, что часы усиливают эффект погружения и пробуждают воспоминания об игре. В качестве примера он привёл вид от первого лица в Resident Evil Village, где руки героя всегда на виду. Благодаря этой детали игрокам будет проще воскресить в памяти события Requiem даже после прохождения.

Дизайнер Иссин Сакураи при работе над часами сделал ставку на аутентичность:

Модель Леона: выполнена в черном цвете, вдохновлена его экипировкой и эстетикой оружия, подчеркивая образ сурового ветерана.

выполнена в черном цвете, вдохновлена его экипировкой и эстетикой оружия, подчеркивая образ сурового ветерана. Модель Грейс: более яркая и изысканная, что передает интеллект и статус агента ФБР.

Оба аксессуара выдержаны в стиле «нуар», характерном для Requiem. Сакураи подчеркнул, что истинная ценность дизайна — в эмоциях и личных воспоминаниях поклонников серии.

Я верю, что дизайн по-настоящему завершен только тогда, когда он вовлекает воспоминания, эмоции и опыт фанатов, — отметил он.

Характеристики моделей:

Спойлер

Часы Леона (Khaki Field Auto Chrono): Дизайн: Брутальный черный корпус с кнопками, вдохновленными формой пуль.

Деталь: На отметке «9 часов» изображено крыло — дань памяти павшим товарищам.

Цена: 1 825 швейцарских франков (~$2 175). Часы Грейс (American Classic Pan Europ): Дизайн: Элегантная модель, подчеркивающая интеллект аналитика ФБР. Сочетает яркие акценты и золотые детали на ремешке.

Цена: 1 180 швейцарских франков (~$1 475).

Тираж часов ограничен 2 000 экземпляров для каждой модели. Они поступят в продажу одновременно с релиз Resident Evil Requiem — 27 февраля.