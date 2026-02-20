ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 711 оценок

Больше чем стиль: разработчики Resident Evil Requiem о том, как часы Hamilton стали инструментом сюжета

Gruz_ Gruz_

Бренд Hamilton опубликовал закулисное видео о создании часов для Resident Evil Requiem с участием геймдиректора Коси Наканиши и дизайнера Capcom Иссина Сакурая. Они обсудили историю серии и её воплощение в реальных предметах — часах главных героев, Леона С. Кеннеди и Грейс Эшкрофт.

Наканиши отметил, что Леон и Грейс отражают разные грани игровой вселенной. Говоря о возвращении в Раккун-Сити и символике аксессуаров, он затронул тему неумолимого бега времени. По его словам, город стал роковым местом, сломавшим судьбы героев, — это бремя будет преследовать их до самого конца.

Геймдиректор считает, что часы усиливают эффект погружения и пробуждают воспоминания об игре. В качестве примера он привёл вид от первого лица в Resident Evil Village, где руки героя всегда на виду. Благодаря этой детали игрокам будет проще воскресить в памяти события Requiem даже после прохождения.

Дизайнер Иссин Сакураи при работе над часами сделал ставку на аутентичность:

  • Модель Леона: выполнена в черном цвете, вдохновлена его экипировкой и эстетикой оружия, подчеркивая образ сурового ветерана.
  • Модель Грейс: более яркая и изысканная, что передает интеллект и статус агента ФБР.

Оба аксессуара выдержаны в стиле «нуар», характерном для Requiem. Сакураи подчеркнул, что истинная ценность дизайна — в эмоциях и личных воспоминаниях поклонников серии.

Я верю, что дизайн по-настоящему завершен только тогда, когда он вовлекает воспоминания, эмоции и опыт фанатов, — отметил он.

Характеристики моделей:

Часы Леона (Khaki Field Auto Chrono):

  • Дизайн: Брутальный черный корпус с кнопками, вдохновленными формой пуль.
  • Деталь: На отметке «9 часов» изображено крыло — дань памяти павшим товарищам.
  • Цена: 1 825 швейцарских франков (~$2 175).

Часы Грейс (American Classic Pan Europ):

  • Дизайн: Элегантная модель, подчеркивающая интеллект аналитика ФБР. Сочетает яркие акценты и золотые детали на ремешке.
  • Цена: 1 180 швейцарских франков (~$1 475).

Тираж часов ограничен 2 000 экземпляров для каждой модели. Они поступят в продажу одновременно с релиз Resident Evil Requiem — 27 февраля.

Комментарии:  2
Ваш комментарий
dwemer101

Дороговато носить мерч Леона официальный прям)

RMP

Перевод:

"Ну, типа, нам отвалили денег за рекламу, и нам пришлось придумать, как впихнуть это в игру, хоть оно там ни к селу, ни к городу..."