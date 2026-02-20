Больше чем стиль: разработчики Resident Evil Requiem о том, как часы Hamilton стали инструментом сюжета

Бренд Hamilton опубликовал закулисное видео о создании часов для Resident Evil Requiem с участием геймдиректора Коси Наканиши и дизайнера Capcom Иссина Сакурая. Они обсудили историю серии и её воплощение в реальных предметах — часах главных героев, Леона С. Кеннеди и Грейс Эшкрофт.
Наканиши отметил, что Леон и Грейс отражают разные грани игровой вселенной. Говоря о возвращении в Раккун-Сити и символике аксессуаров, он затронул тему неумолимого бега времени. По его словам, город стал роковым местом, сломавшим судьбы героев, — это бремя будет преследовать их до самого конца.
Геймдиректор считает, что часы усиливают эффект погружения и пробуждают воспоминания об игре. В качестве примера он привёл вид от первого лица в Resident Evil Village, где руки героя всегда на виду. Благодаря этой детали игрокам будет проще воскресить в памяти события Requiem даже после прохождения.
Дизайнер Иссин Сакураи при работе над часами сделал ставку на аутентичность:
- Модель Леона: выполнена в черном цвете, вдохновлена его экипировкой и эстетикой оружия, подчеркивая образ сурового ветерана.
- Модель Грейс: более яркая и изысканная, что передает интеллект и статус агента ФБР.
Оба аксессуара выдержаны в стиле «нуар», характерном для Requiem. Сакураи подчеркнул, что истинная ценность дизайна — в эмоциях и личных воспоминаниях поклонников серии.
Я верю, что дизайн по-настоящему завершен только тогда, когда он вовлекает воспоминания, эмоции и опыт фанатов, — отметил он.
Характеристики моделей:
Часы Леона (Khaki Field Auto Chrono):
- Дизайн: Брутальный черный корпус с кнопками, вдохновленными формой пуль.
- Деталь: На отметке «9 часов» изображено крыло — дань памяти павшим товарищам.
- Цена: 1 825 швейцарских франков (~$2 175).
Часы Грейс (American Classic Pan Europ):
- Дизайн: Элегантная модель, подчеркивающая интеллект аналитика ФБР. Сочетает яркие акценты и золотые детали на ремешке.
- Цена: 1 180 швейцарских франков (~$1 475).
Тираж часов ограничен 2 000 экземпляров для каждой модели. Они поступят в продажу одновременно с релиз Resident Evil Requiem — 27 февраля.
Дороговато носить мерч Леона официальный прям)
Перевод: