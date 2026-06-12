Большое расширение для Resident Evil Requiem действительно перенесут, а всё потому, что игра превзошла ожидания Capcom

На днях мы рассказывали, как инсайдер Dusk Golem принес не очень приятные вести о вероятном переносе даты выхода сюжетного дополнения для Resident Evil Requiem. Сегодня появился еще один источник, имеющий доступ к инсайдам с закрытой конференции для прессы по случаю Resident Evil - Veronica, подтвердил эти слухи, и более того, пролил свет на реальные причины задержки.

Как оказалось, изначально Capcom действительно планировала выпустить DLC к Requiem в конце 2026 года, чтобы не ломать устоявшийся годовой цикл поддержки. Однако в один момент планы пришлось изменить. Игра продемонстрировала колоссальный финансовый успех. Продажи и уровень вовлеченности игроков настолько превзошли ожидания руководства, что в компании увидели огромный потенциал для развития проекта.

В связи с этим японский издатель принял весьма нестандартное, но очень приятное решение — студии, ответственной за дополнение, выделили дополнительные ресурсы и существенно увеличили бюджет. Это означает, что DLC не будет в стиле "несколько бонусных глав", команда теперь имеет все возможности для создания по-настоящему масштабного сюжетного приключения. Естественно, такой размах напрямую влияет на сроки производства.

По информации источника, руководство еще не приняло окончательного решения, но вероятность переноса прямо сейчас очень высока. На текущий момент ожидается, что сроки релиза будут сдвинуты как минимум на целый год — большое сюжетное DLC для Resident Evil Requiem, скорее всего, появится только осенью 2027 года — уже после того, как в первой половине года выйдет ремейк Resident Evil - Veronica.

Напомним, этот же инсайдер слил информацию о ремейке Resident Evil 0:

Если вы переживали за судьбу DLC, то явно не стоит. Придется немного подождать, но Capcom сейчас отдала приоритет качеству и масштабу - это не может не радовать.