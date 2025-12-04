ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 544 оценки

Боссы, кампания на 18 часов и многое другое - в сети появились возможные утечки Resident Evil Requiem

monk70 monk70

Недавно на 4chan появились новые утечки Resident Evil Requiem. Хотя они кажутся вполне правдоподобными и соответствуют уже опубликованной информации об игре, к ним всё же стоит относиться с долей скепсиса. Внимание, спойлеры!

Спойлер
  • Алисса Эшкрофт — существо, которое охотится, как показано в демоверсии. После её смерти в прологе её тело захватывает Виктор Юриченко, один из злодеев игры.
  • Леон С. Кеннеди будет участвовать в игре в двух отдельных этапах: сначала в поисках предполагаемого злодея Виктора, которого правительство США ведёт в связи с операцией «Элпис», направленной на поиск секретных групп, связанных с прошлым «Амбреллы» и Раккун-Сити. Вторая часть участия Леона произойдёт позже, в спасении Грейс Эшкрофт.
  • Йоко Судзуки и Клэр Редфилд играют второстепенные роли в сюжете. В игре упоминаются Джилл Валентайн и Шерри Биркин как важные выжившие после инцидента в Раккун-Сити.
  • В игре около 6 главных боссов, с тремя из которых сражается Леон, а с другими тремя — Грейс.
  • Некоторые существа, такие как Лизуны, G-типы и Дреймос, возвращаются с более извращённым внешним видом и небольшими мутациями.
  • Вирус в игре называется Элантропус, и он появился благодаря исследованиям Виктора Юриченко о плесени и вирусе-прародителе. Вирус поддерживает сознание носителя у некоторых заражённых, вызывая преувеличенную трансформацию у других.
  • Игра предлагает около 18 часов сюжетной кампании, а также дополнительный режим, похожий на режим наёмников.
  • Связи сыграют неожиданную роль в игре, помогая Леону найти Грейс и остановить масштабную инфекцию в Роудс-Хилл.

Resident Evil: Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, PS5, Switch 2 и Xbox Series X/S.

MNM 777

опять эта рыба с открытым ртом )

8
Ziyter7

Кароче Resident evil 9 это типичный resident evil.

Вау, какое открытие!

5
WerGC
кампания на 18 часов

весьма не плохо,учитесь неучи

3
Otavek
Виктор Юриченко, один из злодеев игры.

Может Виктор Юрий?

1
AdriftDylan

Они хотели Михаил Победитель типа,а может и есть такая фамилия с ударением на ВиктОр.Есть же Визбор например.

2
AdriftDylan

В смысле 18 часов?И всё?Я не верю.

K0t Felix

18 часов на полное прохождение, не сильно то и много

djava

Скорее всего, имеется ввиду чисто сюжетка без активностей.

K0t Felix djava

Не указано да, с допами или без. Но тут вроде как опен ворлд заявлен

SleepyGamer

Для RE это много, они обычно часов за 8-10 проходятся

SERGEY-SP

если это правда то круто!Надеюсь леон будет

SERGEY-SP

18 часов компании вполне отлично!

AdriftDylan
Юриченко, один из злодеев игры

А фамилия то украинская.Это же совпадение да?

Никита Дроздоvv

Хм, звучит слишком вкусно, надеюсь правда.