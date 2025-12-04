Боссы, кампания на 18 часов и многое другое - в сети появились возможные утечки Resident Evil Requiem

Недавно на 4chan появились новые утечки Resident Evil Requiem. Хотя они кажутся вполне правдоподобными и соответствуют уже опубликованной информации об игре, к ним всё же стоит относиться с долей скепсиса. Внимание, спойлеры!
- Алисса Эшкрофт — существо, которое охотится, как показано в демоверсии. После её смерти в прологе её тело захватывает Виктор Юриченко, один из злодеев игры.
- Леон С. Кеннеди будет участвовать в игре в двух отдельных этапах: сначала в поисках предполагаемого злодея Виктора, которого правительство США ведёт в связи с операцией «Элпис», направленной на поиск секретных групп, связанных с прошлым «Амбреллы» и Раккун-Сити. Вторая часть участия Леона произойдёт позже, в спасении Грейс Эшкрофт.
- Йоко Судзуки и Клэр Редфилд играют второстепенные роли в сюжете. В игре упоминаются Джилл Валентайн и Шерри Биркин как важные выжившие после инцидента в Раккун-Сити.
- В игре около 6 главных боссов, с тремя из которых сражается Леон, а с другими тремя — Грейс.
- Некоторые существа, такие как Лизуны, G-типы и Дреймос, возвращаются с более извращённым внешним видом и небольшими мутациями.
- Вирус в игре называется Элантропус, и он появился благодаря исследованиям Виктора Юриченко о плесени и вирусе-прародителе. Вирус поддерживает сознание носителя у некоторых заражённых, вызывая преувеличенную трансформацию у других.
- Игра предлагает около 18 часов сюжетной кампании, а также дополнительный режим, похожий на режим наёмников.
- Связи сыграют неожиданную роль в игре, помогая Леону найти Грейс и остановить масштабную инфекцию в Роудс-Хилл.
Resident Evil: Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, PS5, Switch 2 и Xbox Series X/S.
опять эта рыба с открытым ртом )
Кароче Resident evil 9 это типичный resident evil.
Вау, какое открытие!
весьма не плохо,учитесь неучи
Может Виктор Юрий?
Они хотели Михаил Победитель типа,а может и есть такая фамилия с ударением на ВиктОр.Есть же Визбор например.
В смысле 18 часов?И всё?Я не верю.
18 часов на полное прохождение, не сильно то и много
Скорее всего, имеется ввиду чисто сюжетка без активностей.
Не указано да, с допами или без. Но тут вроде как опен ворлд заявлен
Для RE это много, они обычно часов за 8-10 проходятся
если это правда то круто!Надеюсь леон будет
18 часов компании вполне отлично!
А фамилия то украинская.Это же совпадение да?
Хм, звучит слишком вкусно, надеюсь правда.