Боссы, кампания на 18 часов и многое другое - в сети появились возможные утечки Resident Evil Requiem

Недавно на 4chan появились новые утечки Resident Evil Requiem. Хотя они кажутся вполне правдоподобными и соответствуют уже опубликованной информации об игре, к ним всё же стоит относиться с долей скепсиса. Внимание, спойлеры!

Спойлер

Алисса Эшкрофт — существо, которое охотится, как показано в демоверсии. После её смерти в прологе её тело захватывает Виктор Юриченко, один из злодеев игры.

Леон С. Кеннеди будет участвовать в игре в двух отдельных этапах: сначала в поисках предполагаемого злодея Виктора, которого правительство США ведёт в связи с операцией «Элпис», направленной на поиск секретных групп, связанных с прошлым «Амбреллы» и Раккун-Сити. Вторая часть участия Леона произойдёт позже, в спасении Грейс Эшкрофт.

Йоко Судзуки и Клэр Редфилд играют второстепенные роли в сюжете. В игре упоминаются Джилл Валентайн и Шерри Биркин как важные выжившие после инцидента в Раккун-Сити.

В игре около 6 главных боссов, с тремя из которых сражается Леон, а с другими тремя — Грейс.

Некоторые существа, такие как Лизуны, G-типы и Дреймос, возвращаются с более извращённым внешним видом и небольшими мутациями.

Вирус в игре называется Элантропус, и он появился благодаря исследованиям Виктора Юриченко о плесени и вирусе-прародителе. Вирус поддерживает сознание носителя у некоторых заражённых, вызывая преувеличенную трансформацию у других.

Игра предлагает около 18 часов сюжетной кампании, а также дополнительный режим, похожий на режим наёмников.

Связи сыграют неожиданную роль в игре, помогая Леону найти Грейс и остановить масштабную инфекцию в Роудс-Хилл.

Resident Evil: Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, PS5, Switch 2 и Xbox Series X/S.