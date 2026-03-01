"Cамая слабая и не сексуальная героиня": Грейс рискует стать самым ненавистным женским персонажем франшизы Resident Evil

После выхода Resident Evil Requiem в адрес Грейс Эшкрофт - нового играбельного персонажа серии - обрушилась волна критики в соцсетях. Многие игроки называют Грейс "худшим новым персонажем последних Resident Evil" и обвиняют разработчиков в том, что они специально сделали ее "для современной аудитории". Испанский ютубер El Locon Gamer обрушился на девушку с критикой:
Грейс - худший новый персонаж из последней части Resident Evil, она - наименее подготовленный агент ФБР, которого я когда-либо видел, она слабая, слишком легко пугается, у нее нет ни ауры, ни харизмы. Это персонаж, призванный представлять современную аудиторию, она плоская, скучная и совсем не сексуальная.
Под постами в официальном аккаунте Resident Evil Грейс также достается от фанатов:
Грейс, возможно, самый глупый персонаж в истории хорроров. Может быть, за исключением Эшли.
Грейс ужасна как персонаж, постоянно заикается, и это агент ФБР. Самый неприятный/забываемый персонаж всех времен.
Грейс - самый раздражающий персонаж Resident Evil! В большинстве игр мужчины - это подкаблучники для женщин.
Грейс - худший персонаж во всей Resident Evil. Темп повествования на уровне Resident Evil 6: 5 минут за Леона, 3 часа за Грейс.
Часть игроков поддерживает критику, но другие защищают героиню: "Она же не полевой агент, а аналитик-криминалист! Нормально, что она боится монстров!" Некоторые отмечают, что разработчики специально сделали Грейс реалистичной и уязвимой, чтобы противопоставить ее классическим "секси-воительницам" вроде Джилл и Клэр. Однако критики видят в ней "современную повестку" и потерю фирменного стиля Resident Evil. Будет ли волна ненависти расти или Грейс все-таки завоюет сердца фанатов - покажет время. Но пока фанаты неоднозначно приняли новую героиню.
Другая же часть игроков принялась исправлять ситуацию через модификации на героиню:
Это тот случай когда я стану на стороне не сексуализации, ну ибо вы тупорылые раз считаете что у неё морда не красивая, красивая у неё морда.
дефолтная. будто уже в какой то игре видел
ну в какой же
Ну да, достаточно симпатичная героиня, но вот её стоны раздражали в игре иногда
А ничего что у нее страх,когда убили ее мать на глазах,нормальная героиня,не уродина,не тупая
а ничё что она в фбр кучу лет работает? там как бы всех обучают и стрельбе и тп. даже аналитиков
она даже не знала, что за ней 8 лет следят лол. агент фбр ёпт
а она с любого чиха стонет кричит и плачет
Так она агент ФБР,думаешь реально такую бы взяли туда?Это бред.
Если уж брать логику реального мира, то встреть любого монстра из резика в реале, человека бы парализовало от страха, хоть ты 20 лет в ФБР работай или ещё где. Что у спецов, что у обычных ментов нервы тоже сдают, и это я говорю о всяких особо тяжких в реальной жизни., крайне негативно это влияет на психику. А тут твари трёхметровые в темноте...
У спермотоксикозников фляга свистит?
А мне нравица она особено когда бесплатно через гипервизор)))
да норм телка, стремноватая, но лучше такая, чем у западных
Тебе этот оверлей вверху слева атмосферу не портит? Я не представляю себе, чтобы в свое первое прохождение играл с этой ебалой, уродуя первый опыт новой игры... Это как просирать первый просмотр добротного фильма экранкой
не я его отключил это просто посмотреть параметры )))
Ну не знаю лицо тут скорее вкусовщина мне зашло, а то что она заикается и боится всего ну тут по сюжету вполне неплохо объясняется, на ее глазах убили мать что подарило ей мощнейшую психологическую травму плюс она хоть и агент ФБР, но при этом она аналитик и полевые сражения не ее область.
- история твоей жизни
История твоей жизни быть клоуном
логичный аргумент.
Женщина и должна вести себя в играх как женщина. Надоело что бабы в играх это сути это мужики с женской моделью и женским голосом
В игре представлена сильная и независимая героиня, которая всех нагибает, просто потому что "женщины тоже могут"? Ну и херня.
В игре представлена слабая и хрупкая героиня, которая демонстрирует естественные эмоции страха и не разносит всех силой феминизма? Ну и херня.
Нет покоя долбоеbам
даже страшно представить как ссались бы от страха все эти критиканы, оказавшись на месте этой Грейс если бы всё произошло в реальности.
Самый лучший коммент
Так вске борцы с повесткой жалкие и больные инцелы неудачники по жизни.
Отбитые фанаты
Реально отбитые)
По мне так Грейс милашка
Да ваще,всё время пыхтит трясется как замерзла,при этом агент ФБР.Там в начале полицейский прикуел,когда у этой ссыкухи удостоверение увидел,как такую на работу взяли.
поехавшие активизировались