"Cамая слабая и не сексуальная героиня": Грейс рискует стать самым ненавистным женским персонажем франшизы Resident Evil

После выхода Resident Evil Requiem в адрес Грейс Эшкрофт - нового играбельного персонажа серии - обрушилась волна критики в соцсетях. Многие игроки называют Грейс "худшим новым персонажем последних Resident Evil" и обвиняют разработчиков в том, что они специально сделали ее "для современной аудитории". Испанский ютубер El Locon Gamer обрушился на девушку с критикой:

Грейс - худший новый персонаж из последней части Resident Evil, она - наименее подготовленный агент ФБР, которого я когда-либо видел, она слабая, слишком легко пугается, у нее нет ни ауры, ни харизмы. Это персонаж, призванный представлять современную аудиторию, она плоская, скучная и совсем не сексуальная.

Под постами в официальном аккаунте Resident Evil Грейс также достается от фанатов:

Грейс, возможно, самый глупый персонаж в истории хорроров. Может быть, за исключением Эшли.

Грейс ужасна как персонаж, постоянно заикается, и это агент ФБР. Самый неприятный/забываемый персонаж всех времен.

Грейс - самый раздражающий персонаж Resident Evil! В большинстве игр мужчины - это подкаблучники для женщин.

Грейс - худший персонаж во всей Resident Evil. Темп повествования на уровне Resident Evil 6: 5 минут за Леона, 3 часа за Грейс.

Часть игроков поддерживает критику, но другие защищают героиню: "Она же не полевой агент, а аналитик-криминалист! Нормально, что она боится монстров!" Некоторые отмечают, что разработчики специально сделали Грейс реалистичной и уязвимой, чтобы противопоставить ее классическим "секси-воительницам" вроде Джилл и Клэр. Однако критики видят в ней "современную повестку" и потерю фирменного стиля Resident Evil. Будет ли волна ненависти расти или Грейс все-таки завоюет сердца фанатов - покажет время. Но пока фанаты неоднозначно приняли новую героиню.

Другая же часть игроков принялась исправлять ситуацию через модификации на героиню: