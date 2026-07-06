Capcom доверит будущее Resident Evil молодым авторам под надзором ветеранов

Японский издатель Capcom раскрыл стратегию формирования команд на фоне недавнего релиза Resident Evil Requiem и официального анонса Resident Evil Veronica. На собрании акционеров руководство компании ответило на вопросы инвесторов о старении топ-менеджмента и объяснило, как планирует передавать ключевые франшизы новому поколению разработчиков

По заявлениям топ-менеджмента, многолетний опыт ветеранов индустрии остается главным фактором при принятии долгосрочных стратегических решений. Однако параллельно с этим внутри Capcom развернута масштабная программа менторства. Ее цель — планомерная интеграция молодых специалистов в производство флагманских проектов.

В качестве успешного примера такого подхода компания привела разработку научно-фантастического экшена Pragmata, где основную часть производственной команды составили именно молодые сотрудники. Издатель намерен продолжить агрессивный наем выпускников профильных вузов для расширения внутренних студий.

Для фанатов хоррор-франшизы данные перестановки имеют критическое значение. На текущий момент издатель официально подтвердил разработку Resident Evil Veronica (ремейка классической Code: Veronica). В то же время, по информации инсайдеров, в стенах студии уже запущены процессы по созданию обновленной версии Resident Evil Zero и полноценной десятой номерной част.

Официальная позиция Capcom подтверждает: новые игры серии больше не будут создаваться исключительно «старой гвардией». Будущее франшизы строится на синергии классических традиций, заложенных авторами оригинальных частей, и технологического видения нового поколения разработчиков.