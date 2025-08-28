Capcom может выпустить демо Resident Evil Requiem после успешного показа на Gamescom

Выставка Gamescom 2025 дала первым посетителям шанс оценить Resident Evil Requiem, и впечатления оказались неожиданно сильными. Пресса и фанаты отмечают атмосферу «возвращения к корням» серии: мрак, напряжение и грамотное сочетание классических элементов с новыми механиками.

По данным Capcom, интерес оказался настолько высоким, что студия рассматривает выпуск демо-версии для всех игроков. Пока официального анонса нет, но опыт прошлых лет показывает: публикация пробных версий перед релизом заметно подогревает интерес к проектам.

Главной героиней Resident Evil Requiem станет агент ФБР Грейс Эшкрофт, которой предстоит столкнуться с новыми угрозами и встретить знакомых персонажей; действие вновь затронет Raccoon City, но не ограничится им, а сюжет предложит самостоятельную историю с неожиданными поворотами, при этом разработчики подчёркивают, что совпадение с 30-летием серии случайно и игра не является юбилейной ретроспективой.

Режиссёр Коши Наканиши и продюсер Масато Кумазава в интервью намекнули на «неожиданные встречи» и подчеркнули, что Requiem сохранит баланс между свежими идеями и уважением к наследию Resident Evil.

Релиз игры запланирован на 26 февраля 2026 года, и если Capcom решит выпустить демо, игроки смогут лично испытать один из самых ожидаемых хорроров следующего года задолго до премьеры.