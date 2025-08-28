ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 444 оценки

Capcom может выпустить демо Resident Evil Requiem после успешного показа на Gamescom

IKarasik IKarasik

Выставка Gamescom 2025 дала первым посетителям шанс оценить Resident Evil Requiem, и впечатления оказались неожиданно сильными. Пресса и фанаты отмечают атмосферу «возвращения к корням» серии: мрак, напряжение и грамотное сочетание классических элементов с новыми механиками.

По данным Capcom, интерес оказался настолько высоким, что студия рассматривает выпуск демо-версии для всех игроков. Пока официального анонса нет, но опыт прошлых лет показывает: публикация пробных версий перед релизом заметно подогревает интерес к проектам.

В Resident Evil Requiem добавили вид от третьего лица, чтобы игра была не такой страшной, как Resident Evil 7

Главной героиней Resident Evil Requiem станет агент ФБР Грейс Эшкрофт, которой предстоит столкнуться с новыми угрозами и встретить знакомых персонажей; действие вновь затронет Raccoon City, но не ограничится им, а сюжет предложит самостоятельную историю с неожиданными поворотами, при этом разработчики подчёркивают, что совпадение с 30-летием серии случайно и игра не является юбилейной ретроспективой.

Режиссёр Коши Наканиши и продюсер Масато Кумазава в интервью намекнули на «неожиданные встречи» и подчеркнули, что Requiem сохранит баланс между свежими идеями и уважением к наследию Resident Evil.

Resident Evil Requiem - это хоррор в духе "старой школы", а не экшен с Крисом или Леоном

Релиз игры запланирован на 26 февраля 2026 года, и если Capcom решит выпустить демо, игроки смогут лично испытать один из самых ожидаемых хорроров следующего года задолго до премьеры.

4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
sa1958

Задолго? Если им верить осталось пол года, а тут только демо обещают.

JohnTornton

резики всегда выходили в январе-феврале

а демка появится просто ближе к релизу, потому что она по сути ничё не несёт. демка может и стабильно проработать, а в другой локации будут просадки дикие

а ещё сначала её дропнут на плойку, а потом на пк

sa1958 JohnTornton

И я об этом.

Alarmsy

Да как будто раньше, чем за пару месяцев до релиза точно не дропнут демку