Capcom не доверит ИИ создание контента для Resident Evil и Monster Hunter

Capcom заявила, что генеративный ИИ пока не может сравниться с разработчиками студии в создании контента для игр уровня Resident Evil Requiem и Monster Hunter Stories 3. При этом компания всё же активно тестирует технологии искусственного интеллекта в других сферах разработки.

Вице-президент подразделения игровых технологий и ИИ решений Синичи Иноуэ рассказал в интервью 4Gamer, что студия не использует генеративный ИИ для создания игровых ассетов и пока не планирует этого делать.

По словам Иноуэ, главная проблема современных нейросетей — отсутствие человеческой «чувствительности» и творческого восприятия. Даже лучшие модели не способны воспроизвести уровень художественного подхода, который демонстрируют сотрудники Capcom.

В компании считают, что разработчики должны сосредотачиваться именно на творческих задачах, тогда как рутинную работу можно частично передать автоматизированным системам.

Сейчас Capcom применяет ИИ в тестировании и отладке игр. Для этого используется система на базе Google Gemini и внутренних инструментов компании. Во время автоматических тестов специальные агенты анализируют возможные ошибки, после чего сравнивают результаты с видением геймдиректора и выделяют проблемы, которые действительно противоречат задумке проекта.

Иноуэ отметил, что большая часть такой проверки выполняется автоматически ночью, пока сотрудники отдыхают. Это позволяет ускорить поиск багов и сократить объём однообразной работы для команд.

Интересно, что ещё в прошлом году Capcom допускала использование генеративного ИИ для создания второстепенных объектов вроде мебели, деревьев и мелких элементов окружения. Однако теперь компания подчёркивает, что не собирается внедрять созданные ИИ ассеты в финальный контент своих игр.