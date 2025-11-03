Capcom неожиданно объявила коллаборацию Resident Evil с японской метал-группой Babymetal

Capcom готовится отметить 30-летие серии Resident Evil довольно необычным образом. Помимо запланированных игровых ивентов и праздничных распродаж, издатель приготовил действительно неожиданный анонс. В своих социальных сетях компания объявила о сотрудничестве с японской метал-группой Babymetal.

В честь юбилея культового хоррор-франшиза представит совместную линейку эксклюзивных товаров, объединяющих мрачную атмосферу выживания и энергичный стиль айдол-метала.

Новость была сопровождена специальным трейлером, где появилась Леди Димитреску в исполнении оригинальной актриссы Мэгги Робертсон. Именно она рассказала, что коллаборация Resident Evil × Babymetal стартует в 2026 году — как часть празднования тридцатилетия франшизы.

Пока известно, что сотрудничество ограничится коллекционным мерчем, однако поклонники уже строят догадки о возможных музыкальных проектах. Ранее Resident Evil уже имела опыт сотрудничества с японскими рок-группами, и фанаты надеются, что Babymetal запишет тематическую композицию к будущему Resident Evil: Requiem, выход которого запланирован на февраль 2026 года.