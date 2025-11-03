ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 515 оценок

Capcom неожиданно объявила коллаборацию Resident Evil с японской метал-группой Babymetal

Gutsz Gutsz

Capcom готовится отметить 30-летие серии Resident Evil довольно необычным образом. Помимо запланированных игровых ивентов и праздничных распродаж, издатель приготовил действительно неожиданный анонс. В своих социальных сетях компания объявила о сотрудничестве с японской метал-группой Babymetal.

В честь юбилея культового хоррор-франшиза представит совместную линейку эксклюзивных товаров, объединяющих мрачную атмосферу выживания и энергичный стиль айдол-метала.

Новость была сопровождена специальным трейлером, где появилась Леди Димитреску в исполнении оригинальной актриссы Мэгги Робертсон. Именно она рассказала, что коллаборация Resident Evil × Babymetal стартует в 2026 году — как часть празднования тридцатилетия франшизы.

Пока известно, что сотрудничество ограничится коллекционным мерчем, однако поклонники уже строят догадки о возможных музыкальных проектах. Ранее Resident Evil уже имела опыт сотрудничества с японскими рок-группами, и фанаты надеются, что Babymetal запишет тематическую композицию к будущему Resident Evil: Requiem, выход которого запланирован на февраль 2026 года.

12
3
Комментарии:  3
Иваныч из Тулы

Babymetal очень хороши. Крайне зажигательные девчонки 🤘

7
AdriftDylan

Надеюсь в игру этот митол не запилят,а то это уже Дум получится.Во втором резике оригинале шедевральная музыка,просто душу рвет.

1
Etomisbratomnassali

Люблю Babymetal, очень толковая музыка у них.

1