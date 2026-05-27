Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 2 477 оценок

Capcom неожиданно выпустила демо-версию Resident Evil Requiem спустя три месяца после релиза

2BLaraSex 2BLaraSex

Вопреки более ранним заявлениям о том, что игра не получит публичную демо-версию до запуска, Capcom все же решила порадовать фанатов. Ровно через три месяца после выхода полной версии хоррора студия выпустила бесплатную демо-версию Resident Evil Requiem.

Теперь игроки на всех платформах могут лично оценить начало приключения Грейс Эшкрофт и Леона Кеннеди. Демо-версия охватывает "часть ранних этапов" игры, однако с важным ограничением: сохранения из демо нельзя перенести в полную версию.

Многие поклонники серии, вероятно, вспомнят "Грязную монету" (Dirty Coin) из Teaser Demo Resident Evil 7: Beginning Hour, которую можно было оставить себе для основной игры. Увы, в демо-версии Requiem подобных секретов и переносимых бонусов не предусмотрено.

Попробовать демо, как и саму игру, можно на Windows (Steam), PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S.

34
21
ZNGRU

Ясно, потом попробую.

3
-zotik-

Спасибо. Низкий поклон

3
QueasyRush

вот ссылка на xbox версию https://www.xbox.com/en-US/games/store/resident-evil-requiem-demo/9ng412cg7bgk

2
askazanov

Че, перестали брать? )))

2
MaliciousAcolyte

Понимаю что пострелизную демку выпустили чтобы привлечь сомневающихся покупателей и для привлечения новой аудитории после спада хайпа, но всё же логично было бы выпускать демки до релиза!

2
