Capcom неожиданно выпустила демо-версию Resident Evil Requiem спустя три месяца после релиза

Вопреки более ранним заявлениям о том, что игра не получит публичную демо-версию до запуска, Capcom все же решила порадовать фанатов. Ровно через три месяца после выхода полной версии хоррора студия выпустила бесплатную демо-версию Resident Evil Requiem.
Теперь игроки на всех платформах могут лично оценить начало приключения Грейс Эшкрофт и Леона Кеннеди. Демо-версия охватывает "часть ранних этапов" игры, однако с важным ограничением: сохранения из демо нельзя перенести в полную версию.
Многие поклонники серии, вероятно, вспомнят "Грязную монету" (Dirty Coin) из Teaser Demo Resident Evil 7: Beginning Hour, которую можно было оставить себе для основной игры. Увы, в демо-версии Requiem подобных секретов и переносимых бонусов не предусмотрено.
Попробовать демо, как и саму игру, можно на Windows (Steam), PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S.
вот ссылка на xbox версию https://www.xbox.com/en-US/games/store/resident-evil-requiem-demo/9ng412cg7bgk
Понимаю что пострелизную демку выпустили чтобы привлечь сомневающихся покупателей и для привлечения новой аудитории после спада хайпа, но всё же логично было бы выпускать демки до релиза!