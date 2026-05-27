Capcom неожиданно выпустила демо-версию Resident Evil Requiem спустя три месяца после релиза

Вопреки более ранним заявлениям о том, что игра не получит публичную демо-версию до запуска, Capcom все же решила порадовать фанатов. Ровно через три месяца после выхода полной версии хоррора студия выпустила бесплатную демо-версию Resident Evil Requiem.

Теперь игроки на всех платформах могут лично оценить начало приключения Грейс Эшкрофт и Леона Кеннеди. Демо-версия охватывает "часть ранних этапов" игры, однако с важным ограничением: сохранения из демо нельзя перенести в полную версию.

Многие поклонники серии, вероятно, вспомнят "Грязную монету" (Dirty Coin) из Teaser Demo Resident Evil 7: Beginning Hour, которую можно было оставить себе для основной игры. Увы, в демо-версии Requiem подобных секретов и переносимых бонусов не предусмотрено.

Попробовать демо, как и саму игру, можно на Windows (Steam), PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S.