ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 711 оценок

Capcom обещает жестко бороться со спойлерами Resident Evil Requiem и просит не портить впечатление фанатам

2BLaraSex 2BLaraSex

Всего за семь дней до официального запуска игры Resident Evil Requiem столкнулась с серьезной проблемой: физические копии проекта попали в руки игроков раньше срока, что привело к масштабной утеке спойлеров в интернет. В сети уже появились видеоролики с финальными сценами и ключевыми поворотами сюжета, которые разработчики тщательно скрывали.

Компания Capcom выступила с официальным заявлением в соцсети X, в котором прокомментировала сложившуюся ситуацию. Представители издательства подчеркнули, что попавшие в сеть копии игры "по всей видимости, были получены нелегальным путем", и пообещали принять жесткие меры в отношении распространителей контента.

В настоящее время мы обнаружили большое количество геймплейных видео Resident Evil Requiem, которые, судя по всему, были получены нелегально. Ради наших клиентов, которые с нетерпением ждут эту игру, мы просим воздержаться от публикации игровых видео на стриминговых сервисах и в соцсетях до официальной даты выхода.

Capcom предупредила, что публикация материалов до релиза является не только нарушением авторских прав, но и "оскорбляет других покупателей". В связи с этим компания намерена незамедлительно удалять видео и выносить предупреждения нарушителям. Разработчики также обратились к сообществу с просьбой не портить впечатления другим игрокам.

С помощью этой игры мы надеемся подарить вам "историю, в которой переплетаются тайна и напряжение", и "захватывающий игровой опыт, бросающий вызов неизвестным угрозам". Мы будем признательны за ваше содействие в том, чтобы не испортить радость открытия для других.

Тем временем, чтобы случайно не наткнуться на спойлеры в социальных сетях, фанатам рекомендуют либо временно отключиться от интернета, либо воспользоваться блокировкой ключевых слов, связанных с игрой.

24
40
Комментарии:  40
Ваш комментарий
Legend_of_the_Hero

Да нормально всё там со спойлерами. Леон и Шерри соврать не дадут))

6
Алекс Рейлор

Уже была новость тут, что это фейк, так что поздно ты проснулся.

1
ratte88 Алекс Рейлор

Тише, сотрудник капкома, мы не поверим в твою наглую ложь, что это фейк

1
Legend_of_the_Hero Алекс Рейлор

Жаль тебя разочаровывать, но о ней я узнал ещё до того как она появилась тут.

Alex Energy

Вот знаете было бы классно если всегда игры выпускали бы раньше заявленного срока) Например релиз 27 и тут внезапно хоп и игра становится доступной 20! Классно же) Внезапность это классная штука!

4
Ivan Lazarev85

согласен а ещё бы было классным если б не кто не спойлерил если получил игру раньше выхода

1
Лидер Мур Ivan Lazarev85

поэтому гта 6 не будет на убогих физ копиях ( на релизе )

3
Zick211

лечись

Evil Resident

"что привело к масштабной утеке спойлеров в интернет". Что то я этих масштабных утеков в сети не вижу. Где то упоминалось про Reddit, якобы там чуть ли не всё прохождение уже выложили и все сюжетные повороты озвучили. Полез вчера специально поискать, кроме нескольких мутных фоточек и пары небольших роликов, ничего не нашёл. А домыслов и сгенерированных ИИ материалов там действительно хватает.

4
Авраам Линкольн

Кто-то боится спойлеров в Резике? Серьезно? Они же все сделаны по одной конве! Злые злодеи проиграют, добрые герои победят, хорошая, сильная и независимая Грейс в конце игры будет смотреть на красивый восход солнца (так почти каждая часть заканчивается). Это все равно, что бояться спойлеров к Санта-Барбаре, где на протяжении 5000 серий мусолят одно и тоже!

3
Exit 8

И где можно глянуть утечки ?

2
Алекс Рейлор

Тебе поисковик забанили?

Alex Energy

не утечки, а утеки)

WerGC

просто не надо смотреть и дождаться релиза

2
Tommy451

банально могли бы выпустить физические издания после релиза в цифровых магазинах, каждый раз на те же грабли

2
Беккер5443

Может сам Capcom спойлерит.

1
malars0

кто захочет тот найдёт

1
Great-heartedElio

Говорят Леон помрёт?

1
Ivan Lazarev85

к сожалению да и как я пологаю это будет если пройти на плохую концовку

2
Олег Шандер Ivan Lazarev85

Ну это не ново, во многих играх если ты идёшь на плохую концовку то либо персонаж умирает либо становится злодеем

KettledrummingRoc Ivan Lazarev85

Надеюсь, его смерть будет каноном. Задолбали его доить, как корову.

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ