Capcom обещает жестко бороться со спойлерами Resident Evil Requiem и просит не портить впечатление фанатам

Всего за семь дней до официального запуска игры Resident Evil Requiem столкнулась с серьезной проблемой: физические копии проекта попали в руки игроков раньше срока, что привело к масштабной утеке спойлеров в интернет. В сети уже появились видеоролики с финальными сценами и ключевыми поворотами сюжета, которые разработчики тщательно скрывали.

Компания Capcom выступила с официальным заявлением в соцсети X, в котором прокомментировала сложившуюся ситуацию. Представители издательства подчеркнули, что попавшие в сеть копии игры "по всей видимости, были получены нелегальным путем", и пообещали принять жесткие меры в отношении распространителей контента.

В настоящее время мы обнаружили большое количество геймплейных видео Resident Evil Requiem, которые, судя по всему, были получены нелегально. Ради наших клиентов, которые с нетерпением ждут эту игру, мы просим воздержаться от публикации игровых видео на стриминговых сервисах и в соцсетях до официальной даты выхода.

Capcom предупредила, что публикация материалов до релиза является не только нарушением авторских прав, но и "оскорбляет других покупателей". В связи с этим компания намерена незамедлительно удалять видео и выносить предупреждения нарушителям. Разработчики также обратились к сообществу с просьбой не портить впечатления другим игрокам.

С помощью этой игры мы надеемся подарить вам "историю, в которой переплетаются тайна и напряжение", и "захватывающий игровой опыт, бросающий вызов неизвестным угрозам". Мы будем признательны за ваше содействие в том, чтобы не испортить радость открытия для других.

Тем временем, чтобы случайно не наткнуться на спойлеры в социальных сетях, фанатам рекомендуют либо временно отключиться от интернета, либо воспользоваться блокировкой ключевых слов, связанных с игрой.