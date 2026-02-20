Capcom обещает жестко бороться со спойлерами Resident Evil Requiem и просит не портить впечатление фанатам

Всего за семь дней до официального запуска игры Resident Evil Requiem столкнулась с серьезной проблемой: физические копии проекта попали в руки игроков раньше срока, что привело к масштабной утеке спойлеров в интернет. В сети уже появились видеоролики с финальными сценами и ключевыми поворотами сюжета, которые разработчики тщательно скрывали.
Компания Capcom выступила с официальным заявлением в соцсети X, в котором прокомментировала сложившуюся ситуацию. Представители издательства подчеркнули, что попавшие в сеть копии игры "по всей видимости, были получены нелегальным путем", и пообещали принять жесткие меры в отношении распространителей контента.
В настоящее время мы обнаружили большое количество геймплейных видео Resident Evil Requiem, которые, судя по всему, были получены нелегально. Ради наших клиентов, которые с нетерпением ждут эту игру, мы просим воздержаться от публикации игровых видео на стриминговых сервисах и в соцсетях до официальной даты выхода.
Capcom предупредила, что публикация материалов до релиза является не только нарушением авторских прав, но и "оскорбляет других покупателей". В связи с этим компания намерена незамедлительно удалять видео и выносить предупреждения нарушителям. Разработчики также обратились к сообществу с просьбой не портить впечатления другим игрокам.
С помощью этой игры мы надеемся подарить вам "историю, в которой переплетаются тайна и напряжение", и "захватывающий игровой опыт, бросающий вызов неизвестным угрозам". Мы будем признательны за ваше содействие в том, чтобы не испортить радость открытия для других.
Тем временем, чтобы случайно не наткнуться на спойлеры в социальных сетях, фанатам рекомендуют либо временно отключиться от интернета, либо воспользоваться блокировкой ключевых слов, связанных с игрой.
Да нормально всё там со спойлерами. Леон и Шерри соврать не дадут))
Уже была новость тут, что это фейк, так что поздно ты проснулся.
Тише, сотрудник капкома, мы не поверим в твою наглую ложь, что это фейк
Жаль тебя разочаровывать, но о ней я узнал ещё до того как она появилась тут.
Вот знаете было бы классно если всегда игры выпускали бы раньше заявленного срока) Например релиз 27 и тут внезапно хоп и игра становится доступной 20! Классно же) Внезапность это классная штука!
согласен а ещё бы было классным если б не кто не спойлерил если получил игру раньше выхода
поэтому гта 6 не будет на убогих физ копиях ( на релизе )
лечись
"что привело к масштабной утеке спойлеров в интернет". Что то я этих масштабных утеков в сети не вижу. Где то упоминалось про Reddit, якобы там чуть ли не всё прохождение уже выложили и все сюжетные повороты озвучили. Полез вчера специально поискать, кроме нескольких мутных фоточек и пары небольших роликов, ничего не нашёл. А домыслов и сгенерированных ИИ материалов там действительно хватает.
Кто-то боится спойлеров в Резике? Серьезно? Они же все сделаны по одной конве! Злые злодеи проиграют, добрые герои победят, хорошая, сильная и независимая Грейс в конце игры будет смотреть на красивый восход солнца (так почти каждая часть заканчивается). Это все равно, что бояться спойлеров к Санта-Барбаре, где на протяжении 5000 серий мусолят одно и тоже!
И где можно глянуть утечки ?
Тебе поисковик забанили?
не утечки, а утеки)
просто не надо смотреть и дождаться релиза
банально могли бы выпустить физические издания после релиза в цифровых магазинах, каждый раз на те же грабли
Может сам Capcom спойлерит.
кто захочет тот найдёт
Говорят Леон помрёт?
к сожалению да и как я пологаю это будет если пройти на плохую концовку
Ну это не ново, во многих играх если ты идёшь на плохую концовку то либо персонаж умирает либо становится злодеем
Надеюсь, его смерть будет каноном. Задолбали его доить, как корову.