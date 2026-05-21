Capcom обновила данные о продаже хитов: Resident Evil продолжает приносить миллионы копий даже спустя годы

Capcom опубликовала обновлённые данные по продажам своих премиум-игр, и картина получилась довольно показательной: ключевые франшизы не просто держатся на плаву, а продолжают стабильно расти даже спустя годы после релизов. В отчёте за последний финансовый период компания отметила, что новые проекты показывают сильный старт, а старые хиты уверенно продаются за счёт каталога.

Главным свежим успехом стал Resident Evil Requiem, который разошёлся тиражом около 6,9 млн копий и уже перевалил за 7 млн. Для нового релиза это очень уверенный результат, особенно на фоне того, что рынок сейчас перегружен крупными релизами. По сути, серия Resident Evil снова подтверждает свой статус одного из главных «долгожителей» индустрии.

Не менее впечатляюще выглядят и ремейки: Resident Evil 2 remake достиг 18,3 млн копий, а Resident Evil 4 remake — 13,6 млн. Даже более «молодые» части вроде Resident Evil Village и Resident Evil 7 biohazard продолжают прибавлять по миллиону и более копий. Это хорошо показывает, что хоррор-франшиза у Capcom работает не только на новинках, но и на долгой дистанции.

Схожая ситуация и с Monster Hunter Wilds — 11,4 млн копий, а также с прошлыми частями вроде Monster Hunter Rise (18,6 млн) и дополнением Monster Hunter Rise: Sunbreak (11,3 млн). Даже Monster Hunter: World продолжает удерживать внушительные 22,1 млн копий, что уже выглядит как классический «вечнозелёный» хит.

Отдельно стоит отметить Street Fighter 6 с 6,7 млн копий и Devil May Cry 5 с 11,2 млн — обе игры показывают, что даже нишевые по современным меркам жанры у Capcom стабильно находят свою аудиторию.

На фоне таких цифр складывается ощущение, что Capcom фактически отточила свою формулу: крупные бренды + грамотная поддержка + ремейки, которые не просто «освежают» классику, а продают её заново. И, судя по динамике, эта стратегия пока работает без заметных провалов.