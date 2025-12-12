ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 552 оценки

Capcom обновила Deluxe-издание Resident Evil Requiem в связи с раскрытием Леона

2BLaraSex 2BLaraSex

Компания Capcom анонсировала обновление Deluxe-издания грядущего хоррора Resident Evil Requiem в связи с официальным раскрытием Леона Кеннеди в качестве второго играбельного персонажа, добавив в него эксклюзивные костюмы для Леона, новые фильтры и аксессуары. Обновление Deluxe-издания теперь включает:

  • Костюм Леона из ремейка Resident Evil 4;
  • Костюм Леона "Апокалипсис";
  • Костюм Леона "Фильм Нуар";
  • Костюм Грейс "Фильм Нуар;
  • Костюм Грейс "Димитреску;

Полный состав Deluxe Edition теперь выглядит так:

  • 5 костюмов для персонажей;
  • 4 скина оружия;
  • 2 фильтра экрана (Апокалипсис и Нуар);
  • 2 амулета (Раккун-кун, эмблема DSO);
  • Звуковой пак "RACCOON CITY CLASSIC";
  • Файл "Письмо 1998 года".

Все предзаказавшие Deluxe или стандартную версию игры получат в подарок эксклюзивный костюм Грейс "Апокалипсис". Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam, Epic Games Store) и Nintendo Switch 2

Комментарии:  8
Ely Maze

Все таки Леон выкупил свою куртейку (кто играл в 4ку и дополнение поймет)

6
Константин335

Самое главное что в Deluxe входит лишь косметика и костюмы, такое я одобряю. Значит можно брать стандартную версию

2
askazanov

И сколько стоит этот разводняк? )

1
jax baron

"ой" говорили они - леона не будет

на нафиг - а это кто тогда?

1
hhdfhhh

сюрприз наверное хотели а кто то слил же его

1
Vetrjak

Почему трусов Лёни нету?

1
Пользователь ВКонтакте

Лучше бы Джил была // Константин Скворцов

1
Alex UnderSun

Нету смысла в делюксе , был слух что там за Розу дадут поиграть типо в ДЛС , но вообще ждите голд эдишен , вот там может и завезут , как в 4ке было с Адой .