Capcom обновила Deluxe-издание Resident Evil Requiem в связи с раскрытием Леона

Компания Capcom анонсировала обновление Deluxe-издания грядущего хоррора Resident Evil Requiem в связи с официальным раскрытием Леона Кеннеди в качестве второго играбельного персонажа, добавив в него эксклюзивные костюмы для Леона, новые фильтры и аксессуары. Обновление Deluxe-издания теперь включает:
- Костюм Леона из ремейка Resident Evil 4;
- Костюм Леона "Апокалипсис";
- Костюм Леона "Фильм Нуар";
- Костюм Грейс "Фильм Нуар;
- Костюм Грейс "Димитреску;
Полный состав Deluxe Edition теперь выглядит так:
- 5 костюмов для персонажей;
- 4 скина оружия;
- 2 фильтра экрана (Апокалипсис и Нуар);
- 2 амулета (Раккун-кун, эмблема DSO);
- Звуковой пак "RACCOON CITY CLASSIC";
- Файл "Письмо 1998 года".
Все предзаказавшие Deluxe или стандартную версию игры получат в подарок эксклюзивный костюм Грейс "Апокалипсис". Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam, Epic Games Store) и Nintendo Switch 2
Все таки Леон выкупил свою куртейку (кто играл в 4ку и дополнение поймет)
Самое главное что в Deluxe входит лишь косметика и костюмы, такое я одобряю. Значит можно брать стандартную версию
И сколько стоит этот разводняк? )
"ой" говорили они - леона не будет
на нафиг - а это кто тогда?
сюрприз наверное хотели а кто то слил же его
Почему трусов Лёни нету?
Лучше бы Джил была // Константин Скворцов
Нету смысла в делюксе , был слух что там за Розу дадут поиграть типо в ДЛС , но вообще ждите голд эдишен , вот там может и завезут , как в 4ке было с Адой .