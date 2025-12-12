Capcom обновила Deluxe-издание Resident Evil Requiem в связи с раскрытием Леона

Компания Capcom анонсировала обновление Deluxe-издания грядущего хоррора Resident Evil Requiem в связи с официальным раскрытием Леона Кеннеди в качестве второго играбельного персонажа, добавив в него эксклюзивные костюмы для Леона, новые фильтры и аксессуары. Обновление Deluxe-издания теперь включает:

Костюм Леона из ремейка Resident Evil 4;

Костюм Леона "Апокалипсис";

Костюм Леона "Фильм Нуар";

Костюм Грейс "Фильм Нуар;

Костюм Грейс "Димитреску;

Полный состав Deluxe Edition теперь выглядит так:

5 костюмов для персонажей;

4 скина оружия;

2 фильтра экрана (Апокалипсис и Нуар);

2 амулета (Раккун-кун, эмблема DSO);

Звуковой пак "RACCOON CITY CLASSIC";

Файл "Письмо 1998 года".

Все предзаказавшие Deluxe или стандартную версию игры получат в подарок эксклюзивный костюм Грейс "Апокалипсис". Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam, Epic Games Store) и Nintendo Switch 2