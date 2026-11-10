Capcom обновила список "платиновых хитов": успехи Resident Evil, Monster Hunter и дебют Onimusha

Японское издательство Capcom поделилось свежими данными о продажах своих главных игровых франшиз, обновив знаменитый список Platinum Titles (игр, чей тираж превысил 1 миллион копий). Опубликованная информация учитывает общие продажи на текущий момент, а также успехи за квартал (июль, август и сентябрь).

Изменения в списке наглядно показывают, что ставка Capcom на возрождение старых франшиз полностью себя оправдывает. Долгожданный релиз Onimusha: Way of the Sword с ходу взял миллионную планку, подтвердив высокий интерес аудитории к серии.

Отличную динамику также показывают ремейки Resident Evil и ключевые релизы серии Monster Hunter. За последние три месяца совокупный тираж хоррор-франшизы вырос еще на 5 миллионов копий. Помимо основных хитов, оставшаяся часть от этой суммы пришлась на многочисленные переиздания Resident Evil 5, Resident Evil 6 и два спин-оффа Revelations.

В сегменте отдельных релизов наметилась явная тенденция: ремейк Resident Evil 2 стремительно сокращает разрыв с самой продаваемой игрой в истории компании — базовой Monster Hunter: World. Зафиксированные за три месяца 600 тысяч проданных копий RE2 против скромных 100 тысяч у MH: World (общий тираж которой достиг 22,5 млн) показывают, что при сохранении текущего тренда обновленный хоррор имеет все шансы возглавить исторический топ Capcom.

Дебютанты и новинки списка Platinum Titles от Capcom:

Onimusha: Way of the Sword (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC) — стартовые продажи составили 1,7 млн копий.

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection (PS4, Xbox One, Switch, PC) — сборник официально преодолел отметку в 1 млн копий.

Серия Resident Evil:

Resident Evil 2 Remake — общий тираж достиг 20,3 млн копий (+600 тыс. за квартал). Игра остается одним из самых продаваемых тайтлов в истории компании.

Resident Evil 7 biohazard — 18,8 млн копий (+400 тыс.).

Resident Evil 4 Remake — 17,1 млн копий. Игра показала лучшую квартальную динамику, разойдясь тиражом в 1,1 млн единиц с конца июня.

Resident Evil Village — 16,2 млн копий (+400 тыс.).

Resident Evil 3 Remake — 14,9 млн копий (+400 тыс.).

Resident Evil Requiem (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC) — 8,5 млн копий (+500 тыс.).

Серия Monster Hunter:

Monster Hunter: World — абсолютный бестселлер Capcom достиг отметки в 22,5 млн копий (+100 тыс.).

Monster Hunter Rise — 19,7 млн копий (+400 тыс.).

Monster Hunter World: Iceborne — 17 млн копий (+300 тыс.).

Monster Hunter Rise: Sunbreak — 12,3 млн копий (+400 тыс.).

Monster Hunter Wilds — 12,2 млн копий (+400 тыс.).

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin — 2,7 млн копий (+100 тыс.).

Другие франшизы: