Capcom объяснила, почему одновременно выпустит три игры Resident Evil на Switch 2

Capcom готовит настоящий праздник для поклонников survival horror — в начале следующего года на Nintendo Switch 2 выйдут сразу три игры из серии Resident Evil. Консоль получит Resident Evil 7, Resident Evil Village и новейшую Resident Evil Requiem в один и тот же день, что, несомненно, порадует как новых игроков, так и ветеранов серии. Впрочем, это неудивительно — речь идет о выдающейся серии.

Почему сразу три игры одновременно? Как пояснил Масато Кумадзава из Capcom, все началось с прототипа Village на Switch 2, который работал исключительно плавно. Это побудило команду проверить также Requiem, и когда он тоже заработал без проблем, естественным шагом было добавить Resident Evil 7. Компания решила, что выпуск всего пакета одновременно позволит игрокам легко влиться в сагу — начиная с седьмой части или сразу с самой новой.

Resident Evil 7, Village и Requiem дебютируют на Switch 2 уже 27 февраля 2026 года. Это означает, что Nintendo Switch 2 станет платформой, на которой игроки смогут проследить всю современную историю серии, не дожидаясь новых портов или обновлений.