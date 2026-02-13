Capcom опубликовала новые скриншоты Resident Evil Requiem с представлением Эмили, Демпси и Гидеона

Компания Capcom опубликовала новые скриншоты Resident Evil Requiem, представляющие персонажей. Следующие три персонажа были показаны
- Эмили: Молодая девушка, которую Грейс находит запертой в Центре хронического ухода на Родс-Хилл. Она очень бледная и худая.
- Натан Демпси: Начальник Грейс в ФБР. Хотя он знает, что Грейс все еще преследуют воспоминания о смерти матери, он поручил ей расследование недавней серии смертей.
- Виктор Гидеон: Главный подозреваемый в странных смертях, поразивших Соединенные Штаты. Источники указывают, что он когда-то специализировался на исследованиях Т-вируса в корпорации Umbrella, фармацевтической компании, стоящей в центре инцидента в Раккун-Сити.
Действие Resident Evil Requiem разворачивается в культовом Ракун-Сити, городе, пострадавшем от биологической катастрофы, и сочетает психологический хоррор с экшеном, чего могут ожидать поклонники последних частей франшизы. Главная героиня — Грейс Эшкрофт, технический аналитик ФБР. Её мать, Алисса, была в Resident Evil Outbreak.
Resident Evil Requiem выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК в Steam 27 февраля 2026 года.
Новый Сайлент Хилл с неграми, новый Резик с неграми. Что-то япошек потянуло на бибизьян! Видать завидуют их огромным, черным стволам! Либо просто отрабатывают повесточку!
Не вижу проблем в цвете кожи персонажа, если игра интересная то это никак не влияет на расовую принадлежность, вы наверное ждали белых алкашей в шапках ушанках со звездой на лбу и бутылкой самогона в кармане порванной куртки...
в SH townfall главный герой негр
Да ты что?! Негры? Не может быть! В серии же никогда же не было негров!
Марвин из ре 2 ведь не был негром, Тайлер из ре 3, пулемётчик из ре 4, 70% персонажей Ре 5, коп из ре 7 они ведь тоже не были неграми!
Перестань уже х*рню нести. Взрослый мужик, а ведёшь себя как подросток с неокрепшие умом и со спермотоксикозом. Взрослеть уже надо и смотреть на мир и происходящее в нём здравым и трезвым умом!
Здесь таится большой большой секрет :)
НРАИЦА
Опять все зло от маленькой девочки будет исходить, как в 7 части.
Ну и уроды. Особенно Леон.