Capcom опубликовала новые скриншоты Resident Evil Requiem с представлением Эмили, Демпси и Гидеона

Компания Capcom опубликовала новые скриншоты Resident Evil Requiem, представляющие персонажей. Следующие три персонажа были показаны

Эмили: Молодая девушка, которую Грейс находит запертой в Центре хронического ухода на Родс-Хилл. Она очень бледная и худая.

Натан Демпси: Начальник Грейс в ФБР. Хотя он знает, что Грейс все еще преследуют воспоминания о смерти матери, он поручил ей расследование недавней серии смертей.

Виктор Гидеон: Главный подозреваемый в странных смертях, поразивших Соединенные Штаты. Источники указывают, что он когда-то специализировался на исследованиях Т-вируса в корпорации Umbrella, фармацевтической компании, стоящей в центре инцидента в Раккун-Сити.

Действие Resident Evil Requiem разворачивается в культовом Ракун-Сити, городе, пострадавшем от биологической катастрофы, и сочетает психологический хоррор с экшеном, чего могут ожидать поклонники последних частей франшизы. Главная героиня — Грейс Эшкрофт, технический аналитик ФБР. Её мать, Алисса, была в Resident Evil Outbreak.

Resident Evil Requiem выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК в Steam 27 февраля 2026 года.