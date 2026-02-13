ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 680 оценок

Capcom опубликовала новые скриншоты Resident Evil Requiem с представлением Эмили, Демпси и Гидеона

monk70 monk70

Компания Capcom опубликовала новые скриншоты Resident Evil Requiem, представляющие персонажей. Следующие три персонажа были показаны

  • Эмили: Молодая девушка, которую Грейс находит запертой в Центре хронического ухода на Родс-Хилл. Она очень бледная и худая.
  • Натан Демпси: Начальник Грейс в ФБР. Хотя он знает, что Грейс все еще преследуют воспоминания о смерти матери, он поручил ей расследование недавней серии смертей.
  • Виктор Гидеон: Главный подозреваемый в странных смертях, поразивших Соединенные Штаты. Источники указывают, что он когда-то специализировался на исследованиях Т-вируса в корпорации Umbrella, фармацевтической компании, стоящей в центре инцидента в Раккун-Сити.
+ ещё 8 картинок

Действие Resident Evil Requiem разворачивается в культовом Ракун-Сити, городе, пострадавшем от биологической катастрофы, и сочетает психологический хоррор с экшеном, чего могут ожидать поклонники последних частей франшизы. Главная героиня — Грейс Эшкрофт, технический аналитик ФБР. Её мать, Алисса, была в Resident Evil Outbreak.

Resident Evil Requiem выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК в Steam 27 февраля 2026 года.

Комментарии:  8
Авраам Линкольн

Новый Сайлент Хилл с неграми, новый Резик с неграми. Что-то япошек потянуло на бибизьян! Видать завидуют их огромным, черным стволам! Либо просто отрабатывают повесточку!

___Ghost___

Не вижу проблем в цвете кожи персонажа, если игра интересная то это никак не влияет на расовую принадлежность, вы наверное ждали белых алкашей в шапках ушанках со звездой на лбу и бутылкой самогона в кармане порванной куртки...

жифорсник

в SH townfall главный герой негр

Otavek

Да ты что?! Негры? Не может быть! В серии же никогда же не было негров!

Марвин из ре 2 ведь не был негром, Тайлер из ре 3, пулемётчик из ре 4, 70% персонажей Ре 5, коп из ре 7 они ведь тоже не были неграми!

Перестань уже х*рню нести. Взрослый мужик, а ведёшь себя как подросток с неокрепшие умом и со спермотоксикозом. Взрослеть уже надо и смотреть на мир и происходящее в нём здравым и трезвым умом!

___Ghost___

Натан Демпси: Начальник Грейс в ФБР. Хотя он знает, что Грейс все еще преследуют воспоминания о смерти матери, он поручил ей расследование недавней серии смертей

Здесь таится большой большой секрет :)

ДЕНИСКА_омск

НРАИЦА

GayFish

Опять все зло от маленькой девочки будет исходить, как в 7 части.

Александр Гоголев

Ну и уроды. Особенно Леон.