Capcom опубликовала статистику финальных решений игроков в Resident Evil Requiem

Спустя почти пять месяцев после релиза экшен-хоррора Resident Evil Requiem разработчики из Capcom поделились любопытной статистикой финальных решений геймеров. Данные показали, какой исход сюжетной кампании оказался наиболее популярным.

Статистика распределилась следующим образом: трагическую концовку под названием Destruction («Разрушение»), в которой уничтожается вирус «Элпис», предпочли 59% пользователей. В то же время условно «лучшему» финалу — Hope («Надежда»), где вирус выпускают на свободу, — отдали предпочтение 41% аудитории.

Вариативность финала была тепло встречена игровым сообществом. Помимо нелинейности сюжета, дополнительными факторами успеха у критиков и фанатов стали возвращение культового протагониста Леона Кеннеди, а также возможность снова посетить Ракун-Сити — одну из самых знаковых локаций франшизы.

Обновленные данные по продажам тайтла Capcom в этот раз не представила: точные цифры компания придержит до публикации ближайшего финансового отчета. Тем не менее, по последней официальной информации, тираж Resident Evil Requiem уже превысил 7 миллионов копий, что закрепило за игрой статус одного из главных хитов года.

Сейчас студия занята разработкой сюжетного дополениея. По информации инсайдеров, DLC выйдет после релиза ремейка Code: Veronica. Оно послужит прямым продолжением его истории и свяжет проект с номерными частями франшизы.