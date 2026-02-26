Capcom опять взялась за старое: DRM в Resident Evil Requiem вызывает микрофризы при различных действиях

Издание PC Gamer выпустило большую статью, в которой подробно рассказало о графике и производительности в Resident Evil Requiem.
В целом издание осталось довольно оптимизацией Resident Evil Requiem, однако журналисты отметили странное поведение игры в ряде случаев. По словам PC Gamer, в игре наблюдаются странные скачки времени кадра. Утверждается, что они стабильно происходят при первом выполнении игрой чего-либо "нового", например, завершающего приема в ближнем бою - иногда это действительно бросается в глаза.
Пользователи вспомнили, что ранее аналогичные проблемы наблюдались в Resident Evil Village и Resident Evil 4 - в прошлых играх они были вызваны некорректной работой собственной DRM от Capcom. Судя по всему, издатель вновь применил её, но не сделал никаких выводов и не принял мер по устранению проблемы.
Смотря в каком разрешении. Если в full hd и то врятли. Про другие я уже молчу.
Будет забавно, если игру взломают, и в пиратке такой проблемы не будет.
Будет, т.к. денуво не удаляется
И что? В деревне была некорректная работа и ее исправили патчем. Если будет какая то проблема, то гипервизор никак от нее не поможет, потому что просто обходит защиту, а не удаляет ее
Хз, прохожу сейчас Resident Evil 4 и все отлично работает, а недавно были новости что там какую то защиту поставили из за которой игра плохо работает, но все нормально так то. Так же думаю и тут будет
Защиту обходят, а не удаляют, так что проблем может быть больше.
так это обычная компиляция шейдеров, не полная всех шейдеров перед запуском, а по мере задействованных во время игры, если первое действие вызывает статтер, то повторение этого действия уже не будет сказываться на производительности
VMProtect + Denuvo + The Enigma Protector + TPM 2.0 + SecureBoot
Кстати любители самой лучшей Windows 10, настало время знакомиться с Windows 11 если хотите поиграть в новый RE.
Зачем? Её уже тестировали на 10ке. Когда до вас дойдет, что 11 это фактически видоизменённая 10ка?
Да даже если бы была с нуля созданная Винда, не было бы припятствий к запуску. Главное что бы Винда поддерживала нужный АПИ. Разрабнтчик не занимается оптимизацией игры под конкретную Винду, он занимается оптимизацией под определенное потребление ресурсов системы
я больше скажу, 11 винда это улучшенная хрюша все они на ядре nt
Разве этот микрофриз не компиляция шейдера для действия, которое происходит первый раз?
Скорее всего. Но новостникам главное развести срач по поводу денуво
