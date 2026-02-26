Capcom опять взялась за старое: DRM в Resident Evil Requiem вызывает микрофризы при различных действиях

Издание PC Gamer выпустило большую статью, в которой подробно рассказало о графике и производительности в Resident Evil Requiem.

В целом издание осталось довольно оптимизацией Resident Evil Requiem, однако журналисты отметили странное поведение игры в ряде случаев. По словам PC Gamer, в игре наблюдаются странные скачки времени кадра. Утверждается, что они стабильно происходят при первом выполнении игрой чего-либо "нового", например, завершающего приема в ближнем бою - иногда это действительно бросается в глаза.

Пользователи вспомнили, что ранее аналогичные проблемы наблюдались в Resident Evil Village и Resident Evil 4 - в прошлых играх они были вызваны некорректной работой собственной DRM от Capcom. Судя по всему, издатель вновь применил её, но не сделал никаких выводов и не принял мер по устранению проблемы.