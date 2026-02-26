ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 742 оценки

Capcom опять взялась за старое: DRM в Resident Evil Requiem вызывает микрофризы при различных действиях

AceTheKing AceTheKing

Издание PC Gamer выпустило большую статью, в которой подробно рассказало о графике и производительности в Resident Evil Requiem.

Анализ производительности Resident Evil Requiem: хорошая графика и FPS, но трассировка пути безжалостна даже к RTX 5090

В целом издание осталось довольно оптимизацией Resident Evil Requiem, однако журналисты отметили странное поведение игры в ряде случаев. По словам PC Gamer, в игре наблюдаются странные скачки времени кадра. Утверждается, что они стабильно происходят при первом выполнении игрой чего-либо "нового", например, завершающего приема в ближнем бою - иногда это действительно бросается в глаза.

Пользователи вспомнили, что ранее аналогичные проблемы наблюдались в Resident Evil Village и Resident Evil 4 - в прошлых играх они были вызваны некорректной работой собственной DRM от Capcom. Судя по всему, издатель вновь применил её, но не сделал никаких выводов и не принял мер по устранению проблемы.

no homo

думаю моя rtx 5070 и i5 13400f вытянут ее на максималках

no homo

не завидуйте лалки хахаха

PanKotovsky
antishok80

Смотря в каком разрешении. Если в full hd и то врятли. Про другие я уже молчу.

Gords

Будет забавно, если игру взломают, и в пиратке такой проблемы не будет.

caliskan

Будет, т.к. денуво не удаляется

Gords caliskan
в прошлых играх они были вызваны некорректной работой собственной DRM от Capcom
caliskan Gords

И что? В деревне была некорректная работа и ее исправили патчем. Если будет какая то проблема, то гипервизор никак от нее не поможет, потому что просто обходит защиту, а не удаляет ее

vegas99

ПК холопам не привыкать играть с фризами.

Идеальная версия будет только у элиты на ПС5. Всем остальным смирно наблюдать и ждать патчей 😅

Витюня Скобочник
Идеальная версия будет только у элиты на ПС5

С мыльной кашей и мерцанием в отражениях)

МАХАН МАХАНОВИЧ Витюня Скобочник

И без модов с пегача

Константин335

Хз, прохожу сейчас Resident Evil 4 и все отлично работает, а недавно были новости что там какую то защиту поставили из за которой игра плохо работает, но все нормально так то. Так же думаю и тут будет

МАХАН МАХАНОВИЧ

Мое любимое - микрофризы))) Но щас с гипервизором игру набутылят.

ZAUSA

Защиту обходят, а не удаляют, так что проблем может быть больше.

Tommy451

так это обычная компиляция шейдеров, не полная всех шейдеров перед запуском, а по мере задействованных во время игры, если первое действие вызывает статтер, то повторение этого действия уже не будет сказываться на производительности

Лидер Мур

скоро проверим и узнаем

HunterTD

CAPCOM Лучшие (НЕТ)

VMProtect + Denuvo + The Enigma Protector + TPM 2.0 + SecureBoot

Кстати любители самой лучшей Windows 10, настало время знакомиться с Windows 11 если хотите поиграть в новый RE.

DroopyJaziel
Кстати любители самой лучшей Windows 10, настало время знакомиться с Windows 11 если хотите поиграть в новый RE.

Зачем? Её уже тестировали на 10ке. Когда до вас дойдет, что 11 это фактически видоизменённая 10ка?

DroopyJaziel

Да даже если бы была с нуля созданная Винда, не было бы припятствий к запуску. Главное что бы Винда поддерживала нужный АПИ. Разрабнтчик не занимается оптимизацией игры под конкретную Винду, он занимается оптимизацией под определенное потребление ресурсов системы

Лидер Мур DroopyJaziel

я больше скажу, 11 винда это улучшенная хрюша все они на ядре nt

Seven_zzz

Разве этот микрофриз не компиляция шейдера для действия, которое происходит первый раз?

caliskan

Скорее всего. Но новостникам главное развести срач по поводу денуво

Искусственный интеллeкт

ничё - тепловизор-телевизор поможет от недуга

