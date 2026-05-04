Capcom отреагировала на критику графики Resident Evil Requiem и споры вокруг DLSS 5

Обсуждение Resident Evil Requiem не утихает после недавних показов, где игра демонстрировалась с использованием новых технологий масштабирования изображения. Особое внимание игроков привлекла изменившаяся внешность героини по имени Грейс, что вызвало волну споров в сообществе.

Продюсер проекта Масато Кумадава в недавнем интервью уклонился от прямого ответа на вопрос о применении NVIDIA DLSS 5, однако подчеркнул, что реакция игроков оказалась важным сигналом для команды. По его словам, тот факт, что пользователи активно защищают оригинальный дизайн персонажа, говорит о том, что разработчикам удалось создать запоминающийся образ.

В Capcom дали понять, что внимательно относятся к подобной обратной связи и не намерены жертвовать художественным стилем ради технологических экспериментов. Вопрос сохранения визуальной идентичности персонажей становится особенно чувствительным на фоне внедрения ИИ-инструментов, способных заметно менять картинку.

Режиссер игры Коси Наканиси также отметил, что студия не планирует радикально обновлять состав героев в угоду трендам. По его словам, культовые персонажи серии остаются востребованными даже спустя годы, и их развитие не требует обязательной замены на более молодых героев.

Тем временем сама технология DLSS нового поколения продолжает вызывать неоднозначную реакцию. Если в одних проектах она демонстрирует впечатляющие результаты, то в других — наоборот, становится причиной критики из-за искажения визуального стиля. Ситуация вокруг Resident Evil Requiem лишь усилила дискуссию о том, где проходит граница между техническим прогрессом и сохранением авторского замысла.