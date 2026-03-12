Capcom ответили на просьбу Хидэки Камии добавить "нестрашный режим" в Resident Evil Requiem

Пару дней назад геймдизайнер Хидэки Камия, известный по работе над оригинальной Resident Evil 2, признался, что новая игра во вселенной, Resident Evil Requiem, оказалась для него слишком пугающей. Об этом он сообщил в соцсетях, обратив внимание на контраст между двумя протагонистами игры.
Если привычный фанатам Леон без проблем разбирается с ордами зомби при помощи арсенала оружия и фирменных ударов ногами, то Грейс проводит игровой процесс в постоянном бегстве и попытках увернуться от монстров. Именно ее сегменты игры призваны создавать атмосферу ужаса и безысходности. Хидэки Камия в шутку (или всерьез?) попросил добавить в игру специальный "нестрашный режим". По его задумке, такой режим позволил бы ему спокойно решать головоломки и наслаждаться сражениями, не отвлекаясь на хоррор-составляющую.
Реакция официального аккаунта Capcom не заставила себя долго ждать. В ответ на твит Камии они опубликовали изображение с розовым фильтром, на котором зомби, впивающийся в Грейс, был украшен кошачьими ушками, румянцем на щеках и лепестками сакуры. "Это не полноценный игровой режим, но вот..." - написал официальный аккаунт.
Несмотря на теплую реакцию Capcom, "нестрашный режим", скорее всего, так и останется шуткой. А Хидэки Камии, видимо, придется проходить Requiem старым добрым способом - сквозь страх и сжимая зубы.
