Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 455 оценок

Capcom поблагодарила геймеров за поддержку Resident Evil Requiem на выставке gamescom

Прошло уже 4 года с момента выхода последней основной игры серии Resident Evil, RE 8: Village. Хотя мы и получили римейк, пожалуй, самой популярной игры серии (Resident Evil 4), но уже давно не испытывали такого страха, как в RE 7: Biohazard. Тем не менее, судя по трейлеру игрового процесса и недавним демоверсиям на Gamescom, PAX West и Paris Games Week, Resident Evil Requiem, возможно, пойдет по стопам Biohazard с его ужасами, и хорошая новость заключается в том, что это признается наградами, которые она получает.

На Gamescom 2025 Resident Evil Requiem получил четыре различные награды: за лучшую графику, лучший звук, самый эпичный видеоигру и лучшую игру для Sony PlayStation (даже несмотря на то, что игра не была разработана Sony и не является ее эксклюзивным). Это было известно, но только сейчас официальный аккаунт Resident Evil решил поблагодарить фанатов за победу, написав:

«Мы гордимся тем, что Resident Evil Requiem получил 4 награды на Gamescom 2025. Благодарим всех за поддержку шоу».

Примечательно, что учетная запись Resident Evil обыгрывает слово «graced»: очевидно, это отсылка к главной героине Грейс Эшкрофт, которой предстоит пережить множество опасностей как от первого, так и от третьего лица.

Релиз Resident Evil Requiem намечен на 27 февраля 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

