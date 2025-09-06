Capcom поблагодарила геймеров за поддержку Resident Evil Requiem на выставке gamescom

Прошло уже 4 года с момента выхода последней основной игры серии Resident Evil, RE 8: Village. Хотя мы и получили римейк, пожалуй, самой популярной игры серии (Resident Evil 4), но уже давно не испытывали такого страха, как в RE 7: Biohazard. Тем не менее, судя по трейлеру игрового процесса и недавним демоверсиям на Gamescom, PAX West и Paris Games Week, Resident Evil Requiem, возможно, пойдет по стопам Biohazard с его ужасами, и хорошая новость заключается в том, что это признается наградами, которые она получает.

На Gamescom 2025 Resident Evil Requiem получил четыре различные награды: за лучшую графику, лучший звук, самый эпичный видеоигру и лучшую игру для Sony PlayStation (даже несмотря на то, что игра не была разработана Sony и не является ее эксклюзивным). Это было известно, но только сейчас официальный аккаунт Resident Evil решил поблагодарить фанатов за победу, написав:

«Мы гордимся тем, что Resident Evil Requiem получил 4 награды на Gamescom 2025. Благодарим всех за поддержку шоу».

Примечательно, что учетная запись Resident Evil обыгрывает слово «graced»: очевидно, это отсылка к главной героине Грейс Эшкрофт, которой предстоит пережить множество опасностей как от первого, так и от третьего лица.

Релиз Resident Evil Requiem намечен на 27 февраля 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.