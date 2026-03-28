Capcom показала эволюцию безопасных комнат в серии Resident Evil

Когда дело доходит до расслабляющей музыки, нет ничего спокойнее, чем комната сохранения в Resident Evil. С того самого момента, как игроки вошли в первую комнату сохранения в особняке Спенсера в Resident Evil 1996 года на оригинальной PlayStation, они поняли, что это безопасное место, где зомби не смогут до них добраться. Игроков успокаивала не только запертая и защищённая комната, не говоря уже о возможности сохранить игру (при наличии чернильной ленты), но и мгновенно успокаивающая музыка, создающая атмосферу спокойствия.

В честь 30-летия серии компания Capcom опубликовала новый видеоролик в социальных сетях, в котором продемонстрировала эволюцию безопасных комнат в играх Resident Evil.