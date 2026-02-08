Capcom показала эволюцию зомби в серии Resident Evil за 30 лет

Capcom выпустила специальный ролик в честь 30-летия серии Resident Evil, в котором показала все игры франшизы, где появлялись зомби — ключевой элемент, определивший облик культового хоррора.
В видео разработчики предлагают оглянуться на три десятилетия истории серии, напоминая, что некогда обычные люди со временем превратились лишь в тени своих прежних личностей. Зомби остаются одной из главных визитных карточек Resident Evil и символом всей франшизы.
Хотя когда-то они были людьми, теперь они лишь тени своих прежних личин... Сегодня мы оглядываемся на 30 лет зомби — неотъемлемой части серии Resident Evil. Сможете ли вы назвать все игры, показанные в этом ролике?
Тем временем Capcom готовится к релизу новой части. Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Nintendo Switch 2, Epic Games Store и GeForce NOW.
А зомби эволюционируют по Дарвину? Есть пояснительные бригадники?
4-го и 5-го резика нет, непорядок.
Уже 3 Резик был шляпой,как длс к 2 части,только Немезис спас.А дальше уже вся серия скатилась,только с 7 возрождение началось.В Виладж уже тоже не айс,только Димитреску затащила,но её рано убили зачем то.Посмотрим что будет в новой части.
в 4 и 5 нет зомби, эксперт
Думаю это будет шедевр! А если не, идут то они лесом 😅
Зомби на фоне умных, быстрых и агрессивных Ганадо и Маджини выглядят как алканафтеры точка.