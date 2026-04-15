Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 2 017 оценок

Capcom потребовала от ютубера GrizzoUK удалить более 1000 видео с "развратными" модами для Resident Evil

Компания Capcom направила электронное письмо популярному ютуберу GrizzoUK (216 тыс. подписчиков), потребовав удалить свыше тысячи видео, в которых демонстрируются "взрослые" или "развратные" моды для серии Resident Evil. В письме указано, что в случае невыполнения требования канал на YouTube может быть полностью заблокирован.

Примечательно, что в список попали не только моды к играм Capcom, но и сторонний контент - например, костюмы из Stellar Blade. YouTube на короткое время даже заблокировал канал GrizzoUK, однако вскоре восстановил доступ. Сам ютубер заявил, что после инцидента он больше не будет создавать контент с модами Resident Evil.

Новость быстро разлетелась по соцсетям. Игроки спорят: идет ли речь о защите интеллектуальной собственности или о "борьбе с модами" со стороны компании. Инцидент стал очередным примером напряженных отношений между крупными издателями и сообществом моддеров.

25
19
MNM 777

Достали уже со своей цензурой , у нас вон уже начали оружие в фильмах менять на другие предметы .

19
Gords

Гнилая контора.

15
ojibra_6y3oba

Сами себе в ногу стреляют ,ихнюю игру продвигают ,а они еще кочевряжутся

14
Kubominator

Ничеси!!! У них там ачелу рвёт, из за ничего

6
Tommy451

они видимо еще не догоняют что на пк такие моды делают им кассу

5
