Capcom потребовала от ютубера GrizzoUK удалить более 1000 видео с "развратными" модами для Resident Evil

Компания Capcom направила электронное письмо популярному ютуберу GrizzoUK (216 тыс. подписчиков), потребовав удалить свыше тысячи видео, в которых демонстрируются "взрослые" или "развратные" моды для серии Resident Evil. В письме указано, что в случае невыполнения требования канал на YouTube может быть полностью заблокирован.

Примечательно, что в список попали не только моды к играм Capcom, но и сторонний контент - например, костюмы из Stellar Blade. YouTube на короткое время даже заблокировал канал GrizzoUK, однако вскоре восстановил доступ. Сам ютубер заявил, что после инцидента он больше не будет создавать контент с модами Resident Evil.



Новость быстро разлетелась по соцсетям. Игроки спорят: идет ли речь о защите интеллектуальной собственности или о "борьбе с модами" со стороны компании. Инцидент стал очередным примером напряженных отношений между крупными издателями и сообществом моддеров.