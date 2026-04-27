Capcom повышает финансовые прогнозы на 2026 год благодаря рекордным продажам Resident Evil Requiem

Компания Capcom официально повысила финансовые ожидания на текущий фискальный год, рассчитывая на рекордные показатели выручки и прибыли. Основным драйвером роста стал

оглушительный успех хоррора Resident Evil Requiem, продажи которого достигли 7 миллионов копий менее чем за два месяца. Благодаря этому компания скорректировала прогноз чистых продаж в сторону увеличения на 2,8%, а чистой прибыли — на 6,9%.

Финансовый успех подкрепляется не только новой частью Resident Evil и удачным запуском франшизы Pragmata, но и стабильным спросом на «бэк-каталог» (Resident Evil 4 Remake, Street Fighter 6). Capcom демонстрирует впечатляющую устойчивость: умело развивает знакомые серии и пробует новые идеи. Основная доля прибыли приходится на цифровые продажи, особенно в Steam, где игры издателя пользуются неизменным спросом.

К 30-летию Resident Evil в 2026 году Capcom выпустит DLC для Requiem и продолжит освоение мобильного рынка. Ставка на AAA-проекты для ПК и консолей поддерживает рекордную маржинальность. Таким образом, 2026-й финансовый год обещает стать самым прибыльным в истории японского издательства.