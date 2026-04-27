ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 2 205 оценок

Capcom повышает финансовые прогнозы на 2026 год благодаря рекордным продажам Resident Evil Requiem

Gruz_ Gruz_

Компания Capcom официально повысила финансовые ожидания на текущий фискальный год, рассчитывая на рекордные показатели выручки и прибыли. Основным драйвером роста стал
оглушительный успех хоррора Resident Evil Requiem, продажи которого достигли 7 миллионов копий менее чем за два месяца. Благодаря этому компания скорректировала прогноз чистых продаж в сторону увеличения на 2,8%, а чистой прибыли — на 6,9%.

Финансовый успех подкрепляется не только новой частью Resident Evil и удачным запуском франшизы Pragmata, но и стабильным спросом на «бэк-каталог» (Resident Evil 4 Remake, Street Fighter 6). Capcom демонстрирует впечатляющую устойчивость: умело развивает знакомые серии и пробует новые идеи. Основная доля прибыли приходится на цифровые продажи, особенно в Steam, где игры издателя пользуются неизменным спросом.

К 30-летию Resident Evil в 2026 году Capcom выпустит DLC для Requiem и продолжит освоение мобильного рынка. Ставка на AAA-проекты для ПК и консолей поддерживает рекордную маржинальность. Таким образом, 2026-й финансовый год обещает стать самым прибыльным в истории японского издательства.

Индустрия
28
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Black3D

Отвратительная часть, сюжет к которой писал ИИ.

16
sa1958

Мы рады за них, ну и за нас тоже.

8
K0t Felix

Браво Capcom

7
CyberDark

Делаешь хорошие игры (с локализацией на кучу языков) - они хорошо продаются! Жаль западные студии про это забыли, или не знали или им поxyu!

6
Dark1994

Нормально делай, нормально будет)

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ