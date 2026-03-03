Capcom прекратит дистрибуцию Resident Evil Generation Pack в eShop после 31 марта

Учитывая феноменальный успех Resident Evil Requiem, компания Capcom официально объявила о снятии с продажи цифрового бандла Resident Evil Generation Pack для Nintendo Switch 2. Издание исчезнет из eShop 31 марта 2026 года, после чего входящие в него игры можно будет приобрести только по отдельности.

На данный момент пакет стоимостью $89,99 является максимально выгодным предложением, объединяющим Resident Evil 7 Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition и новую Resident Evil Requiem. Учитывая, что цена последней отдельно составляет $69,99, покупатели набора получают две предыдущие части со всеми DLC всего за $20 сверху.

С 1 апреля экономическая выгода будет аннулирована: суммарная цена трех игр при раздельной покупке подскочит до $160 (из-за ценников в $39,99 за Biohazard и $49,99 за Village). Таким образом, у пользователей остается менее месяца, чтобы приобрести современную трилогию хорроров с экономией более $70.