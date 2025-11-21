Capcom: преследующий враг в Resident Evil Requiem будет появляться редко и не станет центральным элементом игры

Capcom поделилась свежими деталями Resident Evil Requiem, уточнив, что враг, преследующий героиню по ходу прохождения — одна из самых спорных механик последних частей серии — не станет ключевым элементом игры. Продюсер Масато Кумадзава в интервью WellPlayed отметил, что такие эпизоды будут, но их роль заметно уменьшена.

Кумадзава подчеркнул, что команда внимательно изучила реакцию игроков на преследователей вроде Джека Бейкера (RE7), Мистера Икс (RE2) и Немезиса (RE3):

«Мы знаем, что у этой механики много разных мнений. Мы делаем survival horror, но стараемся соблюдать баланс. Преследующий враг — это лишь небольшой фрагмент игры, а не её основа», — сказал продюсер.

При этом Capcom заверила: сокращение роли подобных врагов не сделает игру менее страшной. Напротив, Requiem создаёт режиссёр Resident Evil 7 Косси Накадзаки — человек, который убеждён, что серия должна «пугать до чёртиков». Разработчики обещают разнообразные пугающие ситуации, а не постоянный стресс от одного неуязвимого монстра.

«Мы хотим, чтобы игрок попадал в множество уникальных сценариев ужаса и испытывал разные виды страха», — добавил Кумадзава.

Журналисты, уже опробовавшие игру, описывают её как «очень клаустрофобную, напряжённую и более камерную, чем RE2», где любое шорох или звук сверху заставляет замирать.

Таким образом, Resident Evil Requiem остаётся верна корням серии, но перерабатывает механики так, чтобы страх был разнообразным и динамичным — без постоянного давления всевидящего преследователя.