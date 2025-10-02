Capcom прислушалась к критике и поправила угол наклона ноутбука у Грейс в катсцене Resident Evil Requiem

Компания Capcom отреагировала на критику и внесла любопытное изменение во второй трейлер игры Resident Evil Requiem. В обновленной версии ролика был изменен угол раскрытия ноутбука, который лежит на ногах персонажа Грейс. Эта правка была сделана для того, чтобы ей было удобнее видеть экран.

В шутливом комментарии представители компании подтвердили, что действительно исправили угол наклона после многочисленных отзывов, когда осознали, что Грейс плохо видно происходящее на дисплее.

Сверху представлена обновлённая катсцена, а снизу - старый вариант.

Помимо этого, студия продолжает дорабатывать и другие сцены. К примеру, в эпизоде, где Грейс оказывается подвешена вниз головой, её футболка теперь немного сползает, что добавляет кадру больше реализма. Ранее на выставке Gamescom этот момент отсутствовал:

Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля 2026 года на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.