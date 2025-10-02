ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 488 оценок

Capcom прислушалась к критике и поправила угол наклона ноутбука у Грейс в катсцене Resident Evil Requiem

AceTheKing AceTheKing

Компания Capcom отреагировала на критику и внесла любопытное изменение во второй трейлер игры Resident Evil Requiem. В обновленной версии ролика был изменен угол раскрытия ноутбука, который лежит на ногах персонажа Грейс. Эта правка была сделана для того, чтобы ей было удобнее видеть экран.

В шутливом комментарии представители компании подтвердили, что действительно исправили угол наклона после многочисленных отзывов, когда осознали, что Грейс плохо видно происходящее на дисплее.

Сверху представлена обновлённая катсцена, а снизу - старый вариант.

Помимо этого, студия продолжает дорабатывать и другие сцены. К примеру, в эпизоде, где Грейс оказывается подвешена вниз головой, её футболка теперь немного сползает, что добавляет кадру больше реализма. Ранее на выставке Gamescom этот момент отсутствовал:

Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля 2026 года на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

ant 36436

Теперь даже у трейлеров есть патч первого дня, будущие наступило.

32
hamshut

Ага 😂

7
JackBV
её футболка теперь немного сползает,
15
homakabrams

тяга к достоверности... и совсем ничего более...

1
Кей Овальд

Это что, был ранний доступ... трейлера!? Докатились, блин. Что же с игрой тогда будет...

7
Great-heartedElio

не-не. футболка вообще должна упасть. исправляйте давайте

4
sa1958

Во как ролики правят.

3
Pravdarub

Пох.