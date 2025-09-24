ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 471 оценка

Capcom привезёт на TGS 2025 играбельную версию Resident Evil Requiem для Switch 2

Gruz_ Gruz_

Capcom изначально не планировал представлять Resident Evil Requiem на Tokyo Game Show 2025, однако студия преподнесла фанатам сюрприз и подготовила подробный обзор информации о грядущем хорроре. Это одна из самых ожидаемых игр следующего года, поэтому новость сразу вызвала огромный ажиотаж.

В новом ролике были показаны ключевые элементы Resident Evil Requiem — разработчики продемонстрировали различные ракурсы камеры, подтвердили список целевых платформ и раскрыли очень важную деталь, касающуюся направления, в котором движется серия. Все указывает на то, что Capcom в очередной раз хочет установить стандарты в жанре survival horror.

Интересно, что первые игроки уже на этой неделе смогут опробовать Resident Evil Requiem. Те, кто посетит TGS 2025, смогут сыграть в демоверсию на PS5, ПК, ноутбуке и даже попробовать свои силы на Nintendo Switch 2.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, Xbox Series, PS5 и Switch 2.

ДаДжи

кому нахрен всрался ваш свич

6
WerGC

жду демку в стим

4
KeyMaelorin

Ааа, плюс про новые, невиданные ранее пушки расскажут, прям про рекорд пушек, может быть.

2
sa1958

Ну и хорошо.

WretchedQuenby

только пк