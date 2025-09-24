Capcom привезёт на TGS 2025 играбельную версию Resident Evil Requiem для Switch 2

Capcom изначально не планировал представлять Resident Evil Requiem на Tokyo Game Show 2025, однако студия преподнесла фанатам сюрприз и подготовила подробный обзор информации о грядущем хорроре. Это одна из самых ожидаемых игр следующего года, поэтому новость сразу вызвала огромный ажиотаж.

В новом ролике были показаны ключевые элементы Resident Evil Requiem — разработчики продемонстрировали различные ракурсы камеры, подтвердили список целевых платформ и раскрыли очень важную деталь, касающуюся направления, в котором движется серия. Все указывает на то, что Capcom в очередной раз хочет установить стандарты в жанре survival horror.

Интересно, что первые игроки уже на этой неделе смогут опробовать Resident Evil Requiem. Те, кто посетит TGS 2025, смогут сыграть в демоверсию на PS5, ПК, ноутбуке и даже попробовать свои силы на Nintendo Switch 2.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, Xbox Series, PS5 и Switch 2.