Resident Evil Requiem выйдет всего через три месяца, что ознаменует собой захватывающий период для Capcom. Похоже, издатель делает всё правильно, оставаясь верным хоррор-корням серии после захватывающего игрового процесса Resident Evil 4 Remake.

Capcom возлагает большие надежды на эту игру. Игровой гигант заявляет, что надеется превзойти Resident Evil Village на старте продаж. В последнем разделе вопросов и ответов инвесторов японскому издателю было предложено рассказать о своих ожиданиях от Resident Evil Requiem. Capcom заявила, что игра уже получила множество положительных отзывов, что создаёт предпосылки для первоначальных продаж, превосходящих Resident Evil Village.

Для сравнения, Resident Evil Village впервые вышла в 2021 году и быстро разошлась тиражом в 3 миллиона копий всего за 4 дня. Этот показатель вырос более чем вдвое: в 2024 году игра впервые достигла 10 миллионов продаж.

Поскольку Capcom уже видела ажиотаж вокруг Requiem, игровой гигант, похоже, уверен, что сможет побить этот рекорд, заявив инвесторам о более высоких показателях продаж. Кроме того, jyf выйдет на Nintendo Switch 2 в первый же день релиза, что даст ей значительное преимущество перед другими играми серии благодаря огромной аудитории Nintendo.

В том же интервью Capcom отметила, что продажи всей серии Resident Evil выросли благодаря ожиданию выхода новой игры. Таким образом, издатель, похоже, готовится к масштабному релизу в первом квартале 2026 года.