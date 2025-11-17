Capcom прогнозирует более высокие продажи Resident Evil Requiem на старте, чем Resident Evil Village

Resident Evil Requiem выйдет всего через три месяца, что ознаменует собой захватывающий период для Capcom. Похоже, издатель делает всё правильно, оставаясь верным хоррор-корням серии после захватывающего игрового процесса Resident Evil 4 Remake.
Capcom возлагает большие надежды на эту игру. Игровой гигант заявляет, что надеется превзойти Resident Evil Village на старте продаж. В последнем разделе вопросов и ответов инвесторов японскому издателю было предложено рассказать о своих ожиданиях от Resident Evil Requiem. Capcom заявила, что игра уже получила множество положительных отзывов, что создаёт предпосылки для первоначальных продаж, превосходящих Resident Evil Village.
Для сравнения, Resident Evil Village впервые вышла в 2021 году и быстро разошлась тиражом в 3 миллиона копий всего за 4 дня. Этот показатель вырос более чем вдвое: в 2024 году игра впервые достигла 10 миллионов продаж.
Поскольку Capcom уже видела ажиотаж вокруг Requiem, игровой гигант, похоже, уверен, что сможет побить этот рекорд, заявив инвесторам о более высоких показателях продаж. Кроме того, jyf выйдет на Nintendo Switch 2 в первый же день релиза, что даст ей значительное преимущество перед другими играми серии благодаря огромной аудитории Nintendo.
В том же интервью Capcom отметила, что продажи всей серии Resident Evil выросли благодаря ожиданию выхода новой игры. Таким образом, издатель, похоже, готовится к масштабному релизу в первом квартале 2026 года.
Ну хрен знает, это моя любимая серия все игры этой серии всегда покупал и даже предзаказывал [Деревню и ремейк RE4] и это первая игра которую у меня нет ни какого желания не то что предзаказывать а покупать, все что показали и все что рассказывают об игре очень слабо напоминает Резик ,а симуляторов ходьбы с ползаньем на корточках с зажигалкой и так вагон и маленькая тележка, они мне даром не нужны. После шедеврального ремейка RE4, да и Деревня была отличной, все это выглядит совсем грустно.
Что даже шестую часть? Тот ещё выкидыш
Вполне нормальная часть, придумали классные мутации врагов, интересные боссы, сделали возможность поиграть сразу за четырех персонажей плюс Ада и при этом показали события с разных сторон за разных персонажей, ну сюжет в RE ни когда не был сильной стороной, в плане геймплея в своем жанре игра отличная а для меня это самое главное.
Да вот только она не особо вяжется с одиночными экшен играми с элементами сюрвайвал хоррорами, которые были до. Пытались в блокбастер, но и тут упали не то что в лужу, а в болото - впрочем это были темные времена для Крапком и я не удивлён подобному.
Пока всё что показали не впечатляет, от слова - Совсем. Симулятор ходьбы с зажигалкой и дешёвые скримеры.
Ну, справедливости ради тоже самое думалось например про ре7, но вышло очень годно.
Кому как, мне например RE7 не очень нравится
Эх, что-то у меня сомнения насчёт этой игры. Её скрывают, и это меня наводит на мысли, что с игрой что-то не так.
Не хотят спойлерить!!!!
Хз. Я бы с удовольствием посмотрел продолжительной геймплей до выхода. Желательно без склеек. А вообще, мне кажется рекламная кампания у игры не очень.
Да любой РЕ лучше чем Деревня.
пытается в сайлент хилл
Скорее пытаются в типичный и очередной для этих бездарей калоподобный "продукт"
ну я бы не сказал
Мягкость - это слабость, тем более по отношению к подобным разрабам.