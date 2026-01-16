ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 601 оценка

Capcom раскрыла геймплей Resident Evil: Requiem и роль Леона Кеннеди

IKarasik IKarasik

Capcom провела полноценную демонстрацию игрового процесса Resident Evil: Requiem, релиз которой намечен на 27 февраля 2026 года. Главным героем шоукейса стал Леон Кеннеди — его возвращение подтвердили не только формально, но и наглядно, показав насыщенный экшен-геймплей, явно отсылающий к духу Resident Evil 4.

В начале презентации режиссёр игры Коси Наканиси с иронией отметил, что никогда прямо не утверждал, будто Леона не будет в новой части. После этого он подробно рассказал о различиях между двумя протагонистами. Если сегменты с Грейс делают ставку на напряжённый хоррор в стиле Resident Evil 2 и Resident Evil 7, то линии Леона — это чистое действие: агрессивные перестрелки, ближний бой и динамичные столкновения с врагами.

В показанном фрагменте Леон активно расправляется с заражёнными, использует фирменные удары ногами, стреляет по ногам противников и добивает их вблизи. Среди нового снаряжения — топорик, который можно применять для парирования атак, добавляя бою ещё больше тактической глубины.

Разработчики подтвердили, что сюжет Requiem разворачивается после событий Resident Evil 6. При этом Capcom намекает, что в этот раз Леону предстоит пройти через серьёзные испытания, и его физические и моральные пределы станут важной частью истории.

Помимо геймплея, на шоукейсе раскрыли и ряд дополнительных деталей. Resident Evil: Requiem выйдет не только на PlayStation, Xbox и Nintendo, но также будет доступна по подписке Nvidia GeForce Now. Для игроков, предпочитающих менее стрессовый опыт, предусмотрен упрощённый уровень сложности.

Отдельное внимание уделили деталям: зрителям показали автомобиль Porsche, на котором ездит Леон, аксессуары вроде внутриигровых часов, а также напомнили о составе Deluxe-издания. В завершение Capcom анонсировала эксклюзивный контроллер для Nintendo Switch 2 и намекнула на будущие фигурки Amiibo по мотивам игры.

10
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Роман45554

жесть круто это мы ждем

7
KeyMaelorin

Да уж, многомерный получился ре9. Особенно а босса то какого отвратительного показали. Вот так мерзость.

3
KeyMaelorin

4де чуть не обосрался прям, когда увидел вот это вот всё. Ну и эмоции.

1
AlluringJake

Надеялся что покажут геймплей на руинах Ракун-сити, но нет, надеюсь что он вообще хотя бы будет в игре. Ок, спасибо хотя бы что вообще показали боёвку за Леона.

1
SleepyGamer

Отличный геймплей. А кто-то ведь сомневался, что будет бродилка без боевки