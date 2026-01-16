Capcom раскрыла геймплей Resident Evil: Requiem и роль Леона Кеннеди

Capcom провела полноценную демонстрацию игрового процесса Resident Evil: Requiem, релиз которой намечен на 27 февраля 2026 года. Главным героем шоукейса стал Леон Кеннеди — его возвращение подтвердили не только формально, но и наглядно, показав насыщенный экшен-геймплей, явно отсылающий к духу Resident Evil 4.

В начале презентации режиссёр игры Коси Наканиси с иронией отметил, что никогда прямо не утверждал, будто Леона не будет в новой части. После этого он подробно рассказал о различиях между двумя протагонистами. Если сегменты с Грейс делают ставку на напряжённый хоррор в стиле Resident Evil 2 и Resident Evil 7, то линии Леона — это чистое действие: агрессивные перестрелки, ближний бой и динамичные столкновения с врагами.

В показанном фрагменте Леон активно расправляется с заражёнными, использует фирменные удары ногами, стреляет по ногам противников и добивает их вблизи. Среди нового снаряжения — топорик, который можно применять для парирования атак, добавляя бою ещё больше тактической глубины.

Разработчики подтвердили, что сюжет Requiem разворачивается после событий Resident Evil 6. При этом Capcom намекает, что в этот раз Леону предстоит пройти через серьёзные испытания, и его физические и моральные пределы станут важной частью истории.

Помимо геймплея, на шоукейсе раскрыли и ряд дополнительных деталей. Resident Evil: Requiem выйдет не только на PlayStation, Xbox и Nintendo, но также будет доступна по подписке Nvidia GeForce Now. Для игроков, предпочитающих менее стрессовый опыт, предусмотрен упрощённый уровень сложности.

Отдельное внимание уделили деталям: зрителям показали автомобиль Porsche, на котором ездит Леон, аксессуары вроде внутриигровых часов, а также напомнили о составе Deluxe-издания. В завершение Capcom анонсировала эксклюзивный контроллер для Nintendo Switch 2 и намекнула на будущие фигурки Amiibo по мотивам игры.