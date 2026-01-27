ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 630 оценок

Capcom раскрыла подробности о продолжительности кампании Resident Evil Requiem

monk70 monk70

Capcom официально раскрыла, сколько времени игроки проведут, сталкиваясь с ужасами в Resident Evil Requiem. Коси Наканиси, директор долгожданной игры в жанре survival horror, подтвердил в интервью, что основная кампания будет иметь аналогичную продолжительность, как и в предыдущих играх франшизы, примерно 10-12 часов игрового процесса.

«Объем контента типичен для игр франшизы Resident Evil, и вы можете ожидать время прохождения, очень похожее на любую другую кампанию», — объяснил Наканиси в интервью. Он также подчеркнул, что у игроков будет возможность вернуться к игре благодаря нескольким реализованным функциям, значительно повышающим реиграбельность.

Чтобы лучше понять, чего ожидать, достаточно взглянуть на последние игры франшизы. В Resident Evil 7 и Resident Evil Village кампании для первого прохождения занимали от 10 до 12 часов, а при изучении дополнительного контента и возможностей это время можно было удвоить.

Стоит помнить, что в Resident Evil Requiem будет несколько режимов сложности, позволяющих игрокам разного уровня мастерства настраивать игровой процесс по своему желанию. Такое разнообразие вариантов также способствует реиграбельности, о которой говорил Наканиси.

Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля 2026 года для ПК, PS5, Xbox Series S|X и Switch 2.

31
27
Комментарии:  27
Ваш комментарий
Константин335

Отличная продолжительность, большего и не надо

24
Gogigugi

Уже реально надоело игры проходить по 100 + часов

13
Беккер5443

с открытым миром, что без открытым тоже самое время смешно.

3
Johnny Rotten

Жирно.

2
agula98

Ну 4 тысячи за 12 часов это мало и дорого, ну с такой продолжительностью только оффлайн активашка

7
RaptoR BTR

Что-то совсем мало очень. Сел поиграть пару вечеров и всё, конец. Часов 25-30, не плохо бы. А кто-то ведь и за один стрим пройдёт 100%

5
saa0891

Для любителей дрочильни на 100+ часов есть Юбисофт тут же качественно проработанная игра 10-15 часов для этой серии нормально.

9
Заминированный тапок

Не переживай. Будет тебе 25-30 дрочильни, Но только в составе DLC.

1
Беккер5443

в 4 ремейке и то побольше 15–17 часов.

5
Господин Никто

где ссылка на источник? почему выceр из головы автора выдается за официальную информацию?

5
J a r v i s

Леон как обычно будет игнорить весь флирт со стороны женщин?

3
TX ZX

если будет по продолжительности как деревня, то норм

3
Newworld_DESTROYER

это как с ремейком второй части, где они писали про 10-12 часов, а по факту часов 5 от силы

я понимаю еще ремейки старых игр, они в принципе короткие и маленькие, но здесь хотя бы полуоткрытые локи сделали бы. без опенворлда к этому невозможно серьезно относиться

2
saa0891
это как с ремейком второй части, где они писали про 10-12 часов, а по факту часов 5 от силы

По факту там вообще 4 сценария так что это намного больше чем 5 часов, да конечно A и B мало чем отличаются но в любом случае они есть.

Да и вообще любую часть резика можно пройти в среднем за 3-4 часа с обычным оружием [без бесконечных ракетниц миниганов и т.д.] если ты хорошо изучил игру.

3
Dark1994

Мдаааа, я надеялся, что будет хотя бы как в ре4 на харде часов на 16, а тут совсем скудно. И деревню я недавно прошёл за 8 часов на харде пропылесосив абсолютно все, какие там 10-12 часов.

2
kolinmah

А что там интересного в этой гнилой деревне?

1
жифорсник

Стандартная

2
Brainstoun

Блэть, я на самом деле надеялся, на чуть, чуть по больше, ну ладно уж =((

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ