Capcom раскрыла подробности о продолжительности кампании Resident Evil Requiem

Capcom официально раскрыла, сколько времени игроки проведут, сталкиваясь с ужасами в Resident Evil Requiem. Коси Наканиси, директор долгожданной игры в жанре survival horror, подтвердил в интервью, что основная кампания будет иметь аналогичную продолжительность, как и в предыдущих играх франшизы, примерно 10-12 часов игрового процесса.
«Объем контента типичен для игр франшизы Resident Evil, и вы можете ожидать время прохождения, очень похожее на любую другую кампанию», — объяснил Наканиси в интервью. Он также подчеркнул, что у игроков будет возможность вернуться к игре благодаря нескольким реализованным функциям, значительно повышающим реиграбельность.
Чтобы лучше понять, чего ожидать, достаточно взглянуть на последние игры франшизы. В Resident Evil 7 и Resident Evil Village кампании для первого прохождения занимали от 10 до 12 часов, а при изучении дополнительного контента и возможностей это время можно было удвоить.
Стоит помнить, что в Resident Evil Requiem будет несколько режимов сложности, позволяющих игрокам разного уровня мастерства настраивать игровой процесс по своему желанию. Такое разнообразие вариантов также способствует реиграбельности, о которой говорил Наканиси.
Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля 2026 года для ПК, PS5, Xbox Series S|X и Switch 2.
Отличная продолжительность, большего и не надо
Уже реально надоело игры проходить по 100 + часов
с открытым миром, что без открытым тоже самое время смешно.
Жирно.
Ну 4 тысячи за 12 часов это мало и дорого, ну с такой продолжительностью только оффлайн активашка
Что-то совсем мало очень. Сел поиграть пару вечеров и всё, конец. Часов 25-30, не плохо бы. А кто-то ведь и за один стрим пройдёт 100%
Для любителей дрочильни на 100+ часов есть Юбисофт тут же качественно проработанная игра 10-15 часов для этой серии нормально.
Не переживай. Будет тебе 25-30 дрочильни, Но только в составе DLC.
в 4 ремейке и то побольше 15–17 часов.
где ссылка на источник? почему выceр из головы автора выдается за официальную информацию?
Леон как обычно будет игнорить весь флирт со стороны женщин?
если будет по продолжительности как деревня, то норм
это как с ремейком второй части, где они писали про 10-12 часов, а по факту часов 5 от силы
я понимаю еще ремейки старых игр, они в принципе короткие и маленькие, но здесь хотя бы полуоткрытые локи сделали бы. без опенворлда к этому невозможно серьезно относиться
По факту там вообще 4 сценария так что это намного больше чем 5 часов, да конечно A и B мало чем отличаются но в любом случае они есть.
Да и вообще любую часть резика можно пройти в среднем за 3-4 часа с обычным оружием [без бесконечных ракетниц миниганов и т.д.] если ты хорошо изучил игру.
Мдаааа, я надеялся, что будет хотя бы как в ре4 на харде часов на 16, а тут совсем скудно. И деревню я недавно прошёл за 8 часов на харде пропылесосив абсолютно все, какие там 10-12 часов.
А что там интересного в этой гнилой деревне?
Стандартная
Блэть, я на самом деле надеялся, на чуть, чуть по больше, ну ладно уж =((