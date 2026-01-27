Capcom раскрыла подробности о продолжительности кампании Resident Evil Requiem

Capcom официально раскрыла, сколько времени игроки проведут, сталкиваясь с ужасами в Resident Evil Requiem. Коси Наканиси, директор долгожданной игры в жанре survival horror, подтвердил в интервью, что основная кампания будет иметь аналогичную продолжительность, как и в предыдущих играх франшизы, примерно 10-12 часов игрового процесса.

«Объем контента типичен для игр франшизы Resident Evil, и вы можете ожидать время прохождения, очень похожее на любую другую кампанию», — объяснил Наканиси в интервью. Он также подчеркнул, что у игроков будет возможность вернуться к игре благодаря нескольким реализованным функциям, значительно повышающим реиграбельность.

Чтобы лучше понять, чего ожидать, достаточно взглянуть на последние игры франшизы. В Resident Evil 7 и Resident Evil Village кампании для первого прохождения занимали от 10 до 12 часов, а при изучении дополнительного контента и возможностей это время можно было удвоить.

Стоит помнить, что в Resident Evil Requiem будет несколько режимов сложности, позволяющих игрокам разного уровня мастерства настраивать игровой процесс по своему желанию. Такое разнообразие вариантов также способствует реиграбельности, о которой говорил Наканиси.

Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля 2026 года для ПК, PS5, Xbox Series S|X и Switch 2.