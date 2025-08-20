Capcom рассказала про монстра в Resident Evil Requiem, который заставит вас дрожать как в Alien Isolation и Amnesia

Capcom вновь возвращает нас в мрачный и напряжённый мир survival horror с новым геймплеем Resident Evil Requiem, представленным на Future Games Show. На этот раз игрокам предстоит встретить совершенно нового монстра, преследующего главную героиню Грейс Эшкрофт, чью мать выжила в событиях Resident Evil Outbreak. Продюсер Масато Кумадзава рассказал о нововведениях игры, но при этом предупредил: кадры могут содержать спойлеры.

Новый ролик демонстрирует, как Грейс просыпается привязанной к каталке и пытается выбраться из таинственной больницы. Хотя обстановка напоминает классические локации серии — полицейский участок Раккун-Сити и дом Бейкеров — теперь разработчики перемещают нас в разрушенную больницу, где привычная атмосфера ужаса сочетается с новыми опасностями. Красные переключатели на жалюзи, знакомые фанатам Outbreak, добавляют тонкий намёк на связь с прошлым, а разрушенный город создает чувство знакомой, но тревожной среды.

Главное новшество — это новый монстр. Судя по кадрам, это гигантская удлинённая женская фигура в белом платье с остатками цепей и кандалов на запястье. Существо демонстрирует пугающее поведение: оно периодически исчезает, поднимается на потолок и перемещается между стенами, словно сталкер, что напоминает Alien Isolation и Amnesia: The Bunker. Кумадзава осторожно держит интригу, не раскрывая природы существа, лишь отмечая, что в игре будет множество «ужасающих угроз», заставляющих игрока переживать вместе с Грейс.

Грейс Эшкрофт в Requiem — необычный для серии персонаж: замкнутый и боязливый. Игроки смогут наблюдать за её реакциями: она пугается, спотыкается и падает, создавая эффект полного погружения в атмосферу страха. При этом можно выбрать вид от первого лица для усиления эффекта погружения или третий, чтобы видеть реакции героини на окружающий ужас. Масато Кумадзава подчёркивает, что это новый подход к герою и атмосфере игры, где страх становится личным опытом игрока.

Resident Evil Requiem обещает вернуть дух классического survival horror, добавив современные механики и напряжённый игровой процесс. Преследование по больнице, загадочные монстры и знакомые элементы старых локаций создают уникальное сочетание старого и нового. Фанаты смогут не только пережить ужасы Раккун-Сити, но и открыть новые тайны, связанные с наследием Outbreak.

Дата выхода Resident Evil Requiem запланирована на 27 февраля 2026 года для PC, PS5 и Xbox Series X. Готовьтесь к новым кошмарам и испытаниям, где каждая минута может стать последней, а страх — вашим постоянным спутником.