Capcom рассказала про один из бонусов Deluxe Edition для Resident Evil Requiem

Capcom решила сделать неожиданный шаг на заключительном этапе своей рекламной кампании Resident Evil Requiem. Компания раскрыла один из сюрпризов, призванных стимулировать покупку Deluxe Edition.

Официальный аккаунт игры начал публиковать посты, объясняющие, что именно получат игроки, выбравшие цифровое издание. Самым привлекательным элементом этого издания для многих являются так называемые «Досье»: письма 1998 года. До сих пор можно было предположить, что, как и «Отчёт об инциденте с Бейкером» из Resident Evil Village, эти документы расширяют лор игры. Однако последние сообщения говорят о том, что это не обычные записки.

Четыре записки, оставленные в 1998 году, попали в Раккун-Сити. Найдите их все, и вы получите особый амулет. Каковы были мысли и чувства обычных граждан, оказавшихся в хаосе этого инцидента, и что они оставили после себя?