Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 717 оценок

Capcom рассказала про один из бонусов Deluxe Edition для Resident Evil Requiem

monk70 monk70

Capcom решила сделать неожиданный шаг на заключительном этапе своей рекламной кампании Resident Evil Requiem. Компания раскрыла один из сюрпризов, призванных стимулировать покупку Deluxe Edition.

Официальный аккаунт игры начал публиковать посты, объясняющие, что именно получат игроки, выбравшие цифровое издание. Самым привлекательным элементом этого издания для многих являются так называемые «Досье»: письма 1998 года. До сих пор можно было предположить, что, как и «Отчёт об инциденте с Бейкером» из Resident Evil Village, эти документы расширяют лор игры. Однако последние сообщения говорят о том, что это не обычные записки.

Четыре записки, оставленные в 1998 году, попали в Раккун-Сити. Найдите их все, и вы получите особый амулет. Каковы были мысли и чувства обычных граждан, оказавшихся в хаосе этого инцидента, и что они оставили после себя?
Комментарии:  23
Ваш комментарий
saa0891

Ну через несколько дней бонусы в виде модов попрут.

NegativeSenn

Мммм, ниче так. И делюкс эдишн нахрен не нужен

no homo

у меня уже ломка не могу больше ждать выхода!!!!!!!!!!!!

WretchedQuenby

еще 4 дня ))) скоро уже

TheCalvariam WretchedQuenby

5 дней, или этот не считаем?

WretchedQuenby TheCalvariam

4 дня, этот не считаем !!!

WretchedQuenby

купил обычное издание в стиме на пк , deluxe не хотел!!!

BaGa-HaCkEr

Амулет - +1 к урону/защите/ускорению...

NegativeSenn

К скорости чтения найденных досье

3
HunterTD

Сделай доплату ещё в 100$ на Deluxe издание и получи текст в подарок.

NegativeSenn

Имба, берем во всех лаунчерах

Yoshemitsu

Сарком - не юбейсофт. Саркому можна все.

Берегите тапки

Ultimate со всеми модификациями оружия. Standard издание с одним ножичком.

Берегите тапки

Сомнительный бонус. Хотелось бы Season Pass на будущие DLC.

saa0891

А ведь когда то Capcom делала реально классные бонусы, не только Season Pass но и давала бесплатно предыдущую часть.

jax baron saa0891

ну потому что это была мощная 6 часть - а потом все подсели - и вышла 7 убогая

TheCalvariam jax baron

чё ты мелишь, 7 часть наоборот имба, а 5-6 полный кал. Шутер тупой.

J a r v i s
Найдите их все, и вы получите особый амулет

И вы получите особый амулет в виде пениса дающий +5% к урону. Да-да-да, очень "полезные" предметы за предзаказ.

Serg_Sigil

Ахаха.. Квест по поиску 4 записок за Делюкс-издание) а-а.. это не обычные записки!

sa1958

Да уж, больше даже слов не нашлось.

