Capcom рассказала про один из бонусов Deluxe Edition для Resident Evil Requiem

Capcom решила сделать неожиданный шаг на заключительном этапе своей рекламной кампании Resident Evil Requiem. Компания раскрыла один из сюрпризов, призванных стимулировать покупку Deluxe Edition.
Официальный аккаунт игры начал публиковать посты, объясняющие, что именно получат игроки, выбравшие цифровое издание. Самым привлекательным элементом этого издания для многих являются так называемые «Досье»: письма 1998 года. До сих пор можно было предположить, что, как и «Отчёт об инциденте с Бейкером» из Resident Evil Village, эти документы расширяют лор игры. Однако последние сообщения говорят о том, что это не обычные записки.
Четыре записки, оставленные в 1998 году, попали в Раккун-Сити. Найдите их все, и вы получите особый амулет. Каковы были мысли и чувства обычных граждан, оказавшихся в хаосе этого инцидента, и что они оставили после себя?
Ну через несколько дней бонусы в виде модов попрут.
Мммм, ниче так. И делюкс эдишн нахрен не нужен
у меня уже ломка не могу больше ждать выхода!!!!!!!!!!!!
еще 4 дня ))) скоро уже
5 дней, или этот не считаем?
4 дня, этот не считаем !!!
купил обычное издание в стиме на пк , deluxe не хотел!!!
Амулет - +1 к урону/защите/ускорению...
К скорости чтения найденных досье
Сделай доплату ещё в 100$ на Deluxe издание и получи текст в подарок.
Имба, берем во всех лаунчерах
Сарком - не юбейсофт. Саркому можна все.
Ultimate со всеми модификациями оружия. Standard издание с одним ножичком.
Сомнительный бонус. Хотелось бы Season Pass на будущие DLC.
А ведь когда то Capcom делала реально классные бонусы, не только Season Pass но и давала бесплатно предыдущую часть.
ну потому что это была мощная 6 часть - а потом все подсели - и вышла 7 убогая
чё ты мелишь, 7 часть наоборот имба, а 5-6 полный кал. Шутер тупой.
И вы получите особый амулет в виде пениса дающий +5% к урону. Да-да-да, очень "полезные" предметы за предзаказ.
Ахаха.. Квест по поиску 4 записок за Делюкс-издание) а-а.. это не обычные записки!
Да уж, больше даже слов не нашлось.