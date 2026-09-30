Capcom собирается эпично отметить юбилей Resident Evil и построить скульптуру самой обаятельной антагонистки серии

Компания Capcom анонсировала масштабную интерактивную выставку «THE WORLD OF BIOHAZARD», приуроченную к 30-летию культовой серии сурвайвал-хорроров Resident Evil. Мероприятие пройдет в Токио в галерее Shibuya BEAM с 30 октября по 24 декабря и продлится 56 дней. Если посетить мероприятие лично не получится, то хотя бы оценить выставку по фотографиям будут очень веские причины.

Главной фишкой всей экспозиции станет секция под названием «Свидетельства ужаса», всецело посвященная биологическим угрозам вселенной: Т-вирусу корпорации Umbrella, паразитам Лас-Плагас и мегамицелию. Именно в этом зале авторы представят уникальные ростовые экспонаты, центральным из которых станет полноразмерная скульптура Альсины Димитреску из Resident Evil Village. Фигуру вампирши-великанши воссоздадут в масштабе 1:1 — ее высота составит внушительные 290 сантиметров. По соседству разместится статуя другого ключевого антагониста франшизы — Альберта Вескера.

Кроме того, организаторы выставки подготовили отдельную тематическую фотозону по мотивам Resident Evil 7: Biohazard. Посетители смогут запечатлеть себя рядом с фигурой обезумевшего главы семейства Джека Бейкера в декорациях знаменитой трапезы с фразой «Теперь ты часть семьи».

В рамках юбилейного события будет работать специальный кинозал, транслирующий хронологическую ретроспективу всех катастроф вселенной — от вспышки вируса в Арклейских горах и уничтожения Раккун-Сити до современных событий. Для посетителей также подготовят архивные материалы разработки, ранее не демонстрировавшиеся публично, и памятные сувениры, включая одежду с Немезисом и реплики антикварных монет.