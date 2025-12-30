Capcom утверждает, что Resident Evil Requiem избежит проблем, характерных для MHW

Первое полугодие 2026 год обещает быть для Capcom исключительно насыщенным, но над грядущими релизами витает тень технических проблем, постигших Monster Hunter Wilds.

Компания Capcom пытается успокоить фанатов, с нетерпением ожидающих выхода Resident Evil Requiem. Во время сессии вопросов и ответов с инвесторами представители Capcom решительно отмежевались от проблем Wilds, объяснив, что грядущий хоррор основан на другой системной и сетевой архитектуре. Было заверено, что Requiem разрабатывается с учетом стабильной работы на различных конфигурациях ПК, что должно стать ключевым фактором в предотвращении «сценария Battlefield 2042», которого компания так стремится избежать.

2026 год может стать для Capcom успешным, если такие игры, как Pragmata и Resident Evil Requiem, будут выделяться не только графикой, но и, прежде всего, образцовым техническим состоянием в день релиза.

Напоминаем, что релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля, а Pragmata — на 24 апреля.