Capcom утверждает, что Resident Evil Requiem избежит проблем, характерных для MHW

Первое полугодие 2026 год обещает быть для Capcom исключительно насыщенным, но над грядущими релизами витает тень технических проблем, постигших Monster Hunter Wilds.
Компания Capcom пытается успокоить фанатов, с нетерпением ожидающих выхода Resident Evil Requiem. Во время сессии вопросов и ответов с инвесторами представители Capcom решительно отмежевались от проблем Wilds, объяснив, что грядущий хоррор основан на другой системной и сетевой архитектуре. Было заверено, что Requiem разрабатывается с учетом стабильной работы на различных конфигурациях ПК, что должно стать ключевым фактором в предотвращении «сценария Battlefield 2042», которого компания так стремится избежать.
2026 год может стать для Capcom успешным, если такие игры, как Pragmata и Resident Evil Requiem, будут выделяться не только графикой, но и, прежде всего, образцовым техническим состоянием в день релиза.
Напоминаем, что релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля, а Pragmata — на 24 апреля.
Сначала я обрадовался новому сеттингу, стелсу и Грэйс. Выглядело свежо и оригинально. И сама героиня выглядит реалистично. Т.е. уже что-то чтобы противостоять хотя бы игре из 2020 lastofus2.
Но твёрдые доказательства содержания кала всплыли вместе с выходом эпик-трейлера с Леоном.
Атмосферность с интересным сюжетом превращается ...........превращается ........ в цирк с бензопилами в лабах без света, с фото-моделью в Дольче Габана и топориком за пазухой на Порше112
Но столько говорят о Леоне: ой Леон ой Леон ах Леон а он такой мужчина ох ах уууух
А главная интрига резидентивэл34 - сколько же лет томному красавцу? Для кого фансервис такой?
Кринге-компотик наварили))
И ни слова про мерсинариес видимо для галочки как в 8-ой.
Пока маркетинг попахивает дешевизной.
Конечно избежит, она же коридорная.
я бы даже сказал коммунальная и общажная. Так как порой по одним и тем же локациям и бегаешь практически.))
Pragmata какая то непонятная унылая дичь, ИМХО
Так у них в этой серии начиная с 7й части вообще серьёзных проблем ни когда и не было, единственная серьёзная проблема это ужасная анимация дальних объектов [10-15 FPS] это особенно было заметно в ремейках RE 2,3 на это реально больно смотреть, и они её так и не исправили.
мод надо ставить, иначе никак
Нюню может напомнить о проблемах с HT в одной из частей. Где единственным выходом было отключение этой технологии. Лишь тогда можно было поиграть нормально....
В новых играх серии была настройка детализации графики где можно было выбрать между 1GB видео памяти и 8ГБ. Ктонить принципиальную разницу заметил между 1 и 8 ?
есть но для статистического юзвера минимальна, а жрет фпс норм если кампухтер не самолет. Режиться качество текстур, а в целом - разница не так ощутима если ты не гурмэ
Интересно какие будут улучшения для PS5 Pro?
На себя бы стоило посмотреть с фактором сценария драконьей догмы и ре:деревни, клоуны
У Сарсома реальные проблемы с открытыми мирами начиная с ДД2, но вся "Обитель Зла" вылизана до блеска - и "ремейки" и "Деревня" были работоспособными с самого начала, критических косяков, реально стопорящих прохождение - не было.
Даже "четвёрка", напичканная улучшенными технологиями физики и графона, избежала участи "Алана Фейка 2", имея минимум проблем на старте.
Так что, в очередной раз паника создаётся на ровном месте.
