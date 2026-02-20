Capcom в Японии продает необычный бандл Resident Evil Requiem в комплекте с турником для физических упражнений

Компания Yume Group совместно с издателем Capcom представили для японских поклонников хоррора уникальный набор под названием "Набор ужасающего кошмара". В отличие от стандартных комплектов, включающих игру и консоль, покупателям предлагалось приобрести копию новой игры Resident Evil Requiem для PlayStation 5 или Nintendo Switch 2 вместе с домашним турником, упакованным в специально оформленную коробку. На промо-картинках на турнике почему-то изображена Грейс, а не Леон. Видимо, создатели бандла намекают: "Не будь задохликом как Грейс и качайся, чтобы успешно противостоять зомби".

Стоимость необычного сета составила 19 800 иен (примерно 128 долларов США). Создатели заявляют, что цель набора - позволить игрокам расслабить спину и плечи после напряженного прохождения хоррора. Если идея занятий спорта не привлекает, турник можно использовать просто как вешалку для одежды.

Независимо от того, что именно привлекло покупателей - любовь к Resident Evil или желание заняться физкультурой, но все 50 доступных комплектов были распроданы менее чем за пять часов после старта предзаказов. Доставка наборов запланирована на 27 февраля, в день официального релиза игры.