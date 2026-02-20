ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 711 оценок

Capcom в Японии продает необычный бандл Resident Evil Requiem в комплекте с турником для физических упражнений

2BLaraSex 2BLaraSex

Компания Yume Group совместно с издателем Capcom представили для японских поклонников хоррора уникальный набор под названием "Набор ужасающего кошмара". В отличие от стандартных комплектов, включающих игру и консоль, покупателям предлагалось приобрести копию новой игры Resident Evil Requiem для PlayStation 5 или Nintendo Switch 2 вместе с домашним турником, упакованным в специально оформленную коробку. На промо-картинках на турнике почему-то изображена Грейс, а не Леон. Видимо, создатели бандла намекают: "Не будь задохликом как Грейс и качайся, чтобы успешно противостоять зомби".

Стоимость необычного сета составила 19 800 иен (примерно 128 долларов США). Создатели заявляют, что цель набора - позволить игрокам расслабить спину и плечи после напряженного прохождения хоррора. Если идея занятий спорта не привлекает, турник можно использовать просто как вешалку для одежды.

Независимо от того, что именно привлекло покупателей - любовь к Resident Evil или желание заняться физкультурой, но все 50 доступных комплектов были распроданы менее чем за пять часов после старта предзаказов. Доставка наборов запланирована на 27 февраля, в день официального релиза игры.

16
10
Комментарии:  10
Newworld_DESTROYER

для фанатов резика повиснуть на секунд 10 это уже достижение😂😂

5
Ivan Lazarev85

🤣

2
CoolKaz

Тогда уже для фанатов любых игр)

KookyPentheus

Если с игрой продают еще всякий хлам не имеющей к ней отношения это не игра а переваренный калл

В Советском Союзе подобная практика назвалась ''Нагрузкой'' давалась с неликвидом.

3
CoolKaz

И давно ты в ссср живёшь?

ant 36436

А говорили что в японских квартирах места мало)

1
Kenn1y

А чего сразу не с рестом Cayenne 3 или зданием похожим на участок?

1
GayFish

Веревки не хватает в комплекте

1
Ivan Lazarev85

Будем кончатся и поддерживать физическую форму приколдесно🙂

МАХАН МАХАНОВИЧ

Это они специально выбирали номер с тремя шестерками?