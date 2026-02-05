Capcom выпустила геймплейный трейлер Resident Evil Requiem на Nintendo Switch 2 и анонсировала amiibo c Грейс и Леоном

Компания Capcom в рамках последнего Nintendo Direct: Partner Showcase показала новый геймплейный трейлер Resident Evil Requiem, посвященный версии для консоли Nintendo Switch 2. Выход хоррора намечен уже на 27 февраля.

В новом видео показаны эпизоды с участием главных героев - Грейс Эшкрофт и Леона Кеннеди. Ролик демонстрирует мрачную атмосферу, динамичные перестрелки и столкновения с жуткими противниками, подчеркивая, что игра сохраняет фирменный стиль серии.

Помимо этого, Capcom анонсировала эксклюзивные аксессуары. К релизу будет доступен Pro Controller с логотипом игры, а летом выйдут два новых amiibo. При сканировании фигурок в игре будут разблокированы уникальные скины для оружия.