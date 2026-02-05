ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 659 оценок

Capcom выпустила геймплейный трейлер Resident Evil Requiem на Nintendo Switch 2 и анонсировала amiibo c Грейс и Леоном

2BLaraSex 2BLaraSex

Компания Capcom в рамках последнего Nintendo Direct: Partner Showcase показала новый геймплейный трейлер Resident Evil Requiem, посвященный версии для консоли Nintendo Switch 2. Выход хоррора намечен уже на 27 февраля.

В новом видео показаны эпизоды с участием главных героев - Грейс Эшкрофт и Леона Кеннеди. Ролик демонстрирует мрачную атмосферу, динамичные перестрелки и столкновения с жуткими противниками, подчеркивая, что игра сохраняет фирменный стиль серии.

Помимо этого, Capcom анонсировала эксклюзивные аксессуары. К релизу будет доступен Pro Controller с логотипом игры, а летом выйдут два новых amiibo. При сканировании фигурок в игре будут разблокированы уникальные скины для оружия.

Taicho

Они специально никакой кровищи не показывают для семейной консоли от нинтендо

askazanov

Короче, обещанного открытого города не будет... Очередной распиареный проходняк... Но всё таки посмотрим.

Никита Дроздоvv

Открытый мир? Серьёзно? Он здесь в общем-то не нужен, вот полуоткрытый мир нужен, так как чисто линейные кишкообразные локации ну, как-то не очень, а вот полуоткрытый мир в целом хорош.

askazanov Никита Дроздоvv

Я про город, какой мир???

Никита Дроздоvv askazanov

А разве капком это обещали?

Никита Дроздоvv

Ну, хороший ролик.

cнежинка

хоооли щет на 01:28 показали момент на улице со снайперкой

если будут открытые локации, а не просто найди ключ от ванны кухни туалета - прощу всё

YellowNostros

Ну ли не это же Божественно 😍

pandore

Не вижу там ничего нового

sa1958

Во как.

Пользователь ВКонтакте

Лучше б они демку выпустили, как ко всем частям до этого // Игорь Иванов