Capcom выпустила геймплейный трейлер Resident Evil Requiem на Nintendo Switch 2 и анонсировала amiibo c Грейс и Леоном

Компания Capcom в рамках последнего Nintendo Direct: Partner Showcase показала новый геймплейный трейлер Resident Evil Requiem, посвященный версии для консоли Nintendo Switch 2. Выход хоррора намечен уже на 27 февраля.
В новом видео показаны эпизоды с участием главных героев - Грейс Эшкрофт и Леона Кеннеди. Ролик демонстрирует мрачную атмосферу, динамичные перестрелки и столкновения с жуткими противниками, подчеркивая, что игра сохраняет фирменный стиль серии.
Помимо этого, Capcom анонсировала эксклюзивные аксессуары. К релизу будет доступен Pro Controller с логотипом игры, а летом выйдут два новых amiibo. При сканировании фигурок в игре будут разблокированы уникальные скины для оружия.
Они специально никакой кровищи не показывают для семейной консоли от нинтендо
Короче, обещанного открытого города не будет... Очередной распиареный проходняк... Но всё таки посмотрим.
Открытый мир? Серьёзно? Он здесь в общем-то не нужен, вот полуоткрытый мир нужен, так как чисто линейные кишкообразные локации ну, как-то не очень, а вот полуоткрытый мир в целом хорош.
Я про город, какой мир???
А разве капком это обещали?
Ну, хороший ролик.
хоооли щет на 01:28 показали момент на улице со снайперкой
если будут открытые локации, а не просто найди ключ от ванны кухни туалета - прощу всё
Ну ли не это же Божественно 😍
Не вижу там ничего нового
Во как.
Лучше б они демку выпустили, как ко всем частям до этого // Игорь Иванов