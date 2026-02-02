ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 650 оценок

Capcom выпустила необычный трейлер Resident Evil Requiem с живыми актерами

2BLaraSex 2BLaraSex

Жителей Нью-Йорка и Лос-Анджелеса в последние дни столкнулись с загадочными рекламными постерами, появившиеся на Таймс-сквер и в Голливуде. На плакатах изображены фотографии пропавших людей с тревожным слоганом: "У зла всегда было имя".

QR-код на постерах ведет на эксклюзивный трейлер Resident Evil Requiem с живыми актерами с участием восходящей звезды хорроров Майки Монро (Собиратель душ). Монро не играет в трейлере ни одного из известных персонажей Resident Evil, включая героев предстоящей игры Resident Evil Requiem. Вместо этого она рассказывает новую историю из мира Раккун-Сити, корпорации Амбрелла и T-вируса. Ее героиня - мать, живущая в Раккун-Сити 1990-х годов, когда началась вспышка.

Сначала завыли сирены, затем появились экстренные выпуски новостей… потом раздались крики, - говорит Монро от лица персонажа.

Трейлер продолжается кадрами, где женщина пытается спасти жизнь своей дочери, уворачиваясь от зомби. В конце трейлера раскрывается их окончательная судьба: зомбированная Монро (в гриме, на нанесение которого ушло около трех с половиной часов) держит в руках фотографию матери и ребенка.

Режиссером трейлера выступил Рич Ли, известный постановщик клипов для Билли Айлиш, Ланы Дель Рей, Эминема и других. Актриса поделилась, что не играла в игры серии Resident Evil - и вообще не играет в видеоигры - но знакома с ними благодаря кинофраншизе с Миллой Йовович в главной роли.

Сюжет Resident Evil Requiem вращается вокруг аналитика ФБР Грейс Эшкрофт и ветерана-агента Леона С. Кеннеди. Грейс расследует череду смертей в заброшенном отеле на Среднем Западе, где восемь лет назад убили ее мать. Когда на месте пропадает полицейский, на помощь отправляют Леона. Трейлер уже доступен для просмотра на YouTube. Сама игра выйдет 27 февраля.

Избранный Белиара

Вот в таком бы ключе было б интересно глянуть фильмец по Resident Evil. Сценарий хороший и франшиза киношная зажила бы вновь, а то из годных по вселенной фильмов только первая часть 2002 года. Уже почти 25 лет фильму, а ничего на подобном уровне по Резику даже и не сняли...(

16
Искусственный интеллeкт
а ничего на подобном уровне по Резику даже и не сняли

и вряд ли снимут. раньше голливудом правили продюсеры и творцы, которые хотели заработать деньги, развлекая нас. сейчас же на первом месте стоят рейтинги активистов, а не кассовые сборы, поэтому столько повесточного и тупого мусора, как в фильмах, так и в играх

4
Заминированный тапок

Ну ладно. Будет вам Резик который вы заслужили...

12
Chat_Sladon

Довольно!! Хватит!! Хватит везде вставлять эту актрису!! Если вы наслаждаетесь мазохизмом, то мы точно нет.

5
dirty bat

да не заслужили мы такого счастья 😆😆

4
3Dart stl

Ну годно что сказать... кино такое я бы посмотрел... пока ждём игру.

7
Egik81

Нда видимо наступило время что трейлер и живые актеры это не обычное...

6
Ha4uTaJIo

Нее дело не в этом, а в том что такое нетипично для капкомовцев

Авраам Линкольн
Трейлер продолжается кадрами, где женщина пытается спасти жизнь своей дочери,
держит в руках фотографию матери и ребенка.

Какие женщины!? Какие матери!? Какие дочери!? Резик 9 же крутой экшн боевик хоррор для мужиков (по крайней мере раньше таким был) про крутого мужика Леона, который борется с биооружием, зомби и прочими монстрами, а не российский сериал для домохозяек под названием Дочки-Матери! Господи КрэпКам, как же вы изгoвняли свое же наследие! И заодно наше детство! Горите в аду, не в Аде!!! В Аде Леон будет гореть.

6
Bibendi

Последняя фраза огонь! 😂 👍

Ephedrr

по факту

sa1958

Интересно.

4
CyberDark

Ну и зачем это? Дофига на предзаказах подняли? Денег девать некуда? Бессмысленный клип

4
Ha4uTaJIo

Сделали потому что могут, почему бы и нет. Что за желание обесценить что то?

Malkavian_1017

Тот самый момент, когда трейлер игры выглядит лучше, чем все её экранизации за 20 лет.

2
Serg_Sigil

Ахаха.. К игрушке EBOLA Village тоже есть короткометражка (кстати очень даже неплохо сделано для ноунеймов-косплееров), - "учатся" у тех кто их клонирует lol

1
Sadness_501st

Ну, было бы странно, если бы Capcom выпустили трейлер с неживыми актерами.

1
