Capcom выпустила необычный трейлер Resident Evil Requiem с живыми актерами

Жителей Нью-Йорка и Лос-Анджелеса в последние дни столкнулись с загадочными рекламными постерами, появившиеся на Таймс-сквер и в Голливуде. На плакатах изображены фотографии пропавших людей с тревожным слоганом: "У зла всегда было имя".

QR-код на постерах ведет на эксклюзивный трейлер Resident Evil Requiem с живыми актерами с участием восходящей звезды хорроров Майки Монро (Собиратель душ). Монро не играет в трейлере ни одного из известных персонажей Resident Evil, включая героев предстоящей игры Resident Evil Requiem. Вместо этого она рассказывает новую историю из мира Раккун-Сити, корпорации Амбрелла и T-вируса. Ее героиня - мать, живущая в Раккун-Сити 1990-х годов, когда началась вспышка.

Сначала завыли сирены, затем появились экстренные выпуски новостей… потом раздались крики, - говорит Монро от лица персонажа.

Трейлер продолжается кадрами, где женщина пытается спасти жизнь своей дочери, уворачиваясь от зомби. В конце трейлера раскрывается их окончательная судьба: зомбированная Монро (в гриме, на нанесение которого ушло около трех с половиной часов) держит в руках фотографию матери и ребенка.

Режиссером трейлера выступил Рич Ли, известный постановщик клипов для Билли Айлиш, Ланы Дель Рей, Эминема и других. Актриса поделилась, что не играла в игры серии Resident Evil - и вообще не играет в видеоигры - но знакома с ними благодаря кинофраншизе с Миллой Йовович в главной роли.

Сюжет Resident Evil Requiem вращается вокруг аналитика ФБР Грейс Эшкрофт и ветерана-агента Леона С. Кеннеди. Грейс расследует череду смертей в заброшенном отеле на Среднем Западе, где восемь лет назад убили ее мать. Когда на месте пропадает полицейский, на помощь отправляют Леона. Трейлер уже доступен для просмотра на YouTube. Сама игра выйдет 27 февраля.