Capcom выпустила патч 1.120 для Resident Evil Requiem на ПК и консолях

Разработчики из Capcom продолжают оперативно дорабатывать хоррор Resident Evil Requiem: выпущен очередной хотфикс под номером 1.120. Свежее обновление вышло всего через неделю после предыдущего и уже доступно пользователям ПК, PS5 и Xbox Series.

Патч весит немного (всего 465 МБ на PS5) и не добавляет в игру новый контент. Его главная цель — исправление мелких ошибок и общая оптимизация проекта. Благодаря скромному размеру установка пройдет быстро, и вы сможете сразу вернуться к прохождению.

Официальный список изменений патча 1.120 отсутствует, однако в Capcom подтвердили работу над поддержкой функций DualSense для ПК. Несмотря на приоритетность задачи, тактильная отдача и адаптивные триггеры в текущем обновлении, скорее всего, еще не реализованы — их внедрение требует времени.

Оперативный выпуск хотфиксов подчеркивает стремление Capcom максимально быстро отшлифовать техническую часть Resident Evil Requiem. Это уже вторая по счету заплатка с момента выхода хоррора, призванная сделать игровой процесс более стабильным и комфортным