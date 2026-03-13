ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
Capcom выпустила патч 1.120 для Resident Evil Requiem на ПК и консолях

Gruz_ Gruz_

Разработчики из Capcom продолжают оперативно дорабатывать хоррор Resident Evil Requiem: выпущен очередной хотфикс под номером 1.120. Свежее обновление вышло всего через неделю после предыдущего и уже доступно пользователям ПК, PS5 и Xbox Series.

Патч весит немного (всего 465 МБ на PS5) и не добавляет в игру новый контент. Его главная цель — исправление мелких ошибок и общая оптимизация проекта. Благодаря скромному размеру установка пройдет быстро, и вы сможете сразу вернуться к прохождению.

Официальный список изменений патча 1.120 отсутствует, однако в Capcom подтвердили работу над поддержкой функций DualSense для ПК. Несмотря на приоритетность задачи, тактильная отдача и адаптивные триггеры в текущем обновлении, скорее всего, еще не реализованы — их внедрение требует времени.

Оперативный выпуск хотфиксов подчеркивает стремление Capcom максимально быстро отшлифовать техническую часть Resident Evil Requiem. Это уже вторая по счету заплатка с момента выхода хоррора, призванная сделать игровой процесс более стабильным и комфортным

saa0891
Capcom максимально быстро отшлифовать техническую часть Resident Evil Requiem. Это уже вторая по счету заплатка с момента выхода хоррора, призванная сделать игровой процесс более стабильным и комфортным

Начиная с RE7 у них и так ни каких проблем с играм на релизе нет, патчи как раз настораживают помнится в ремейках RE 2, 3 со своими RTX патчами поломали игры, еще и моды перестали работать [хотя тут надо отдать должное Capcom так как они в стиме сделали отдельные версии без RTX на которых моды прекрасно работают] а так я вообще не помню что бы у меня какие то проблемы включая вышедший Requiem были, уже 3 раза игру прошел.

6
Carissa7517

А чел на пг выпустил очередную новость об этой игре

5
DisAssBella
Оперативный выпуск хотфиксов подчеркивает стремление Capcom максимально быстро отшлифовать техническую часть Resident Evil Requiem.

Это подчеркивает тот факт что на разрабах конченые ущербы

4
Vad Pvn

Сука опять все моды поломали, я только поэтому пирачу из-за этих тридворасов!

4
sa1958

Опять что нибудь поправят, а что нибудь поломают.

4
