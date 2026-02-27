ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.6 807 оценок

Capcom выпустила релизный трейлер Resident Evil Requiem и клип с заглавной песней

monk70 monk70

Компания Capcom объявила о выходе Resident Evil Requiem на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam, выпустив новый трейлер в честь запуска игры. Кроме того, был опубликован дополнительный видеоролик с заглавной песней игры «Through the Darkness» в исполнении Колина и Кэролайн. Полный саундтрек, включающий 30 песен, будет выпущен сегодня.

Прощальная песня из титров Resident Evil Requiem

Действие Resident Evil Requiem разворачивается в культовом Ракун-Сити, городе, пострадавшем от биологической катастрофы, и сочетает психологический хоррор с экшеном, чего могут ожидать поклонники последних частей франшизы. Главная героиня — Грейс Эшкрофт, технический аналитик ФБР. Её мать, Алисса, погибла в Resident Evil Outbreak.

KoreanLoki

Кому этот кал нужен с завываниями. Это не re давно, а мод на нонейм сранину челочником из re2,4

9
NordsNER

Бро, возьми успокоительное, не нужно так писать :)

3
KoreanLoki NordsNER

А я спокоен как удав, мальчик с аниме картинкой. Я констатирую ситуацию с игрой серией и индустрией в целом.

6
FireLion1993
3
Искусственный интеллeкт

пока не играл, но интересно, длительность кампаний за обоих протагонистов примерно одинаковая? или есть существенный перекос, например, с сторону Грейс?

worys

Поиграл пока мало, и поначалу игры за грейс как минимум кажется дольше, так как у нее все по стелсу вечно от кого то прятаться надо, и вродебы небольшой кусок карты ты за нее проходишь сильно дольше чем за Леона, Леон же это чистый экшон где ты бензопилой зомбарей на фарш пускаешь никакого стелса только кровь, кишки, рас.... как итог эпизоды за Леона пролетают очень быстро, но может дальше оп сюжету баланс смениться, но сомнительно.

RSV_GAMER_1987

где наити этот трек и как он полностью называется?

sa1958

Ну и ладненько.