Capcom выпустила релизный трейлер Resident Evil Requiem и клип с заглавной песней

Компания Capcom объявила о выходе Resident Evil Requiem на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam, выпустив новый трейлер в честь запуска игры. Кроме того, был опубликован дополнительный видеоролик с заглавной песней игры «Through the Darkness» в исполнении Колина и Кэролайн. Полный саундтрек, включающий 30 песен, будет выпущен сегодня.

Действие Resident Evil Requiem разворачивается в культовом Ракун-Сити, городе, пострадавшем от биологической катастрофы, и сочетает психологический хоррор с экшеном, чего могут ожидать поклонники последних частей франшизы. Главная героиня — Грейс Эшкрофт, технический аналитик ФБР. Её мать, Алисса, погибла в Resident Evil Outbreak.