Capcom за 2026 год заработала более 617 миллионов долларов в Steam - больше всего денег принесли хорроры Resident Evil

Еще в начале этого лета японская компания Capcom хвасталась своими отличными продажами в Steam, выделяя ПК по прибыльности на фоне PlayStation. Теперь у нас есть свежие данные с точными цифрами от аналитиков игрового рынка из агентства Alinea Analytics, раскрывающие масштабы заработка издательства на платформе Valve с начала 2026 года.

Согласно опубликованному отчету, выручка Capcom в Steam уже перешагнула отметку в 617 миллионов долларов. За вычетом стандартной комиссии цифровой площадки чистый доход японской компании составил порядка 309 миллионов долларов. В масштабах всего цифрового магазина на долю релизов Capcom пришлось около 4% от глобального денежного оборота сервиса за указанный период.

Главным двигателем этого финансового успеха ожидаемо стала франшиза хорроро Resident Evil. Сейчас актуальная статистика по продажам издателя выглядит следующим образом:

61,6% всей выручки Capcom в Steam за 2026 год принесли игры во франшизе Resident Evil.

всей выручки Capcom в Steam за 2026 год принесли игры во франшизе Resident Evil. Хоррор Resident Evil Requiem с его изданиями него сгенерировали более 200 миллионов долларов (32,6% от общего дохода издателя), а тираж игры в Steam превысил 3,6 миллиона проданных копий .

с его изданиями него сгенерировали более (32,6% от общего дохода издателя), а тираж игры в Steam превысил . 49,1% от общей суммы доходов издательству обеспечил каталог игр, вышедших до 2026 года - прошлые части Resident Evil, серия Monster Hunter, Street Fighter 6 и другие хиты.

от общей суммы доходов издательству обеспечил каталог игр, вышедших до 2026 года - прошлые части Resident Evil, серия Monster Hunter, Street Fighter 6 и другие хиты. Научно-фантастический экшен Pragmata разошелся на ПК тиражом в 1,2 миллиона копий, принеся в копилку компании свыше 60,5 миллиона долларов (9,8% от общей выручки).

Стоит отметить, что в текущем отчете еще явно не хватает полной картины прибыли от недавно вышедшего самурайского экшена Onimusha: Way of the Sword. Издатель уже отчитался о преодолении отметки в 1 миллион отгруженных копий из которых около 400 тысяч пришлось на Steam, принеся порядка $23 млн, преимущественно благодаря рекордному интересу в Китае.

Однако игра стартовала совсем недавно и свой основной доход для финансовых отчетов Capcom сгенерирует позднее.