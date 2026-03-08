ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 398 оценок

Capcom запустила глобальный опрос по Resident Evil Requiem

Gruz_ Gruz_

Capcom начала сбор отзывов о Resident Evil Requiem, запустив масштабное анкетирование, которое продлится до 26 марта. Структура опроса меняется в зависимости от того, приобрели вы игру или нет: покупатели делятся впечатлениями от геймплея и количеством наигранных часов, а те, кто пропустил новинку, могут указать причины — например, ограниченный список платформ или нехватку любимых персонажей.

Помимо новинки, издатель уточняет игровой опыт пользователей в рамках всей франшизы: от классики 1996 года до ремейка Resident Evil 4 и мобильной Survival Unit. Кроме того,
Capcom прощупывает почву относительно конкурентов (Silent Hill 2, Fatal Frame) и проверяет, ждут ли геймеры PRAGMATA и возвращение Onimusha.

В финале нужно лишь указать регион и предпочитаемые игровые устройства. В благодарность за уделенное время разработчики дарят эксклюзивные цифровые обои для ПК и мобильных устройств (Android / iPhone).

На данный момент Resident Evil Requiem доступна на PS5, Xbox Series, ПК (Steam, EGS) и Nintendo Switch 2. Также проект поддерживает облачный гейминг через сервис GeForce Now. Любопытно, что в самом опроснике в списке желаемых систем для будущих портов до сих пор упоминается «пастген» от Sony.

21
31
Комментарии:  31
Ваш комментарий
Артур Деменко

Игра на 3.5 баллов из 10. Игра короткая, а вторая половина игры сделана плохо. Ничего нового по сюжету и героям и антигероям толком нету! повторение и повторение предыдущих частей .

В сравнении с Silent Hill 2 ремейком . RE 9 паручасовой треш боевичок, с элементами хорор сурвайвола

20
Kitocun

Надеюсь, в 10-й части не будут делать прохождение за двух персонажей. Геймплей за Грейс максимально унылый, лучше бы всё прохождение было за Леона.

12
WerGC

игра на твердую 9

игра за Грейс дань классике и многие не поймут

10
ExactingSaxon

Гадкий фансервис без новых идей, персонажи пустые(Грейс мерзкая, Гидеон тупой, Недо-вескер странный)

10
7
