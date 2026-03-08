Capcom запустила глобальный опрос по Resident Evil Requiem

Capcom начала сбор отзывов о Resident Evil Requiem, запустив масштабное анкетирование, которое продлится до 26 марта. Структура опроса меняется в зависимости от того, приобрели вы игру или нет: покупатели делятся впечатлениями от геймплея и количеством наигранных часов, а те, кто пропустил новинку, могут указать причины — например, ограниченный список платформ или нехватку любимых персонажей.

Помимо новинки, издатель уточняет игровой опыт пользователей в рамках всей франшизы: от классики 1996 года до ремейка Resident Evil 4 и мобильной Survival Unit. Кроме того,

Capcom прощупывает почву относительно конкурентов (Silent Hill 2, Fatal Frame) и проверяет, ждут ли геймеры PRAGMATA и возвращение Onimusha.

В финале нужно лишь указать регион и предпочитаемые игровые устройства. В благодарность за уделенное время разработчики дарят эксклюзивные цифровые обои для ПК и мобильных устройств (Android / iPhone).

На данный момент Resident Evil Requiem доступна на PS5, Xbox Series, ПК (Steam, EGS) и Nintendo Switch 2. Также проект поддерживает облачный гейминг через сервис GeForce Now. Любопытно, что в самом опроснике в списке желаемых систем для будущих портов до сих пор упоминается «пастген» от Sony.