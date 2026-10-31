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Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 2 995 оценок

Cогласно отчету за 2026 год, последние 5 игр франшизы Resident Evil коллективно заработали колоссальные 850 млн долларов

KoRnEr KoRnEr

Resident Evil Requiem оказалась коммерчески успешной для Capcom: компания девятый год подряд получает прибыль, и значительный вклад внёс именно новый релиз. Игра стала одним из самых прибыльных проектов в Steam в 2026 году, заработав на платформе $211,3 млн.

Сразу шесть игр серии Resident Evil преодолели отметку в 3 миллиона проданных копий за год

Однако вклад внесли и предыдущие части. По данным Alinea Analytics, последние пять игр франшизы в совокупности принесли $850 млн в этом году на Steam, PlayStation и Xbox. Ремейки Resident Evil 2, 3 и 4 принесли Steam почти $100 млн, а Village добавила ещё $21,3 млн.

Дополнительным драйвером роста стал новый фильм «Обитель зла», получивший положительные отзывы критиков и фанатов. Его кассовый успех привлёк к франшизе новых потребителей, которые, похоже, остаются с ней надолго.

Кассовые сборы "Обителя зла" превысили $360 миллионов после пятого уик-энда

Для такой крупной серии эти цифры не удивительны: Resident Evil продала более 200 миллионов копий по всему миру и составляет 60% от общих продаж Capcom на ПК. С учётом выхода ремейка Code Veronica в следующем году и нового DLC для Requiem франшиза явно не собирается останавливаться.

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Комментарии:  33
Ваш комментарий
Авраам Линкольн
Cогласно отчету за 2026 год, последние 5 игр франшизы Resident Evil коллективно заработали колоссальные 850 млн долларов

Коллективно всё зарабатывает колоссальные доллары! Если коллективно посчитать доход Рокстар от всех ГТА и РДР вместе взятых, а позже ещё добавить доход от ГТА 6, то там будут просто страшные цифры, которые и не снились КрэпКам с их Резиками.